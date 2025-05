Fai la finale di Champions, poi ti vendiamo: Marotta è stato chiaro | Due offerte arrivate in sede

Marotta ha già comunicato la sua decisione: dopo la finale di Champions il calciatore verrà ceduto, ci sono già due offerte per lui

L’Inter è nel momento clou della sua stagione. Per i nerazzurri manca un mese e mezzo al suo termine, dato il Mondiale per club in programma a Giugno, ma c’è prima da pensare a terminare nel migliore dei modi il loro cammino in Serie A ed in Champions League.

Ingoiati i rospi della finale di Supercoppa Italiana e la semifinale di Coppa Italia perse contro il Milan, c’è bisogno di concentrarsi per le ultime tre partite. Da calendario c’è da affrontare la Lazio di Marco Baroni, il Como di Césc Fabregas e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Le prime due potrebbero portare alla vittoria del 21esimo Scudetto ma non dipende totalmente da loro. C’è da fare i conti con il Napoli di Antonio Conte, in vantaggio di un punto nella classifica e con il Parma di Cristian Chivu ed il Cagliari di Davide Nicola da affrontare.

L’ultima è la partita più importante dell’annata. E’ la finale di Champions League, che avrà luogo il 31 Maggio all’Allianz Arena di Monaco. Dopo un percorso straordinario c’è voglia di alzare al cielo il trofeo, così da aggiornare la patch sulla casacca e rivendicare la gara persa nel 2023 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

A lavoro per l’estate

Mentre la squadra di Simone Inzaghi è totalmente immersa negli ultimi impegni, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta è già a lavoro per l’estate. Hanno già creato un nuovo progetto volto a ricostruire l’Inter e farla diventare sempre più competitiva.

C’è tanto su cui lavorare in rosa. L’obiettivo è diminuire l’età media, valorizzare nuovi giovani ma essere comunque in grado di vincere in ogni competizione, sia Nazionale che Internazionale. Per farlo però bisognerà prima cedere, con tante partenze in programma.

Addio già scritto

La prima su tutte riguarda il reparto difensivo. Il nome in questione è Tomàs Palacios, arrivato in Italia dall’Indipendiente Rivadavia a fine dello scorso calciomercato estivo per 6,5 milioni più 4,5 di bonus, per poi trasferirsi nel mercato invernale in prestito secco al Monza.

Su di lui ci sono il Basilea e l’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, entrambi sono molto interessati al calciatore e desiderosi di farlo firmare. Per acquistarlo dovranno sborsare la medesima cifra d’acquisto, poi starà al 2003 argentino scegliere quale meta prediligere. Il suo obiettivo è collezionare più minutaggio possibile per rilanciarsi, dato che nel Biscione ha collezionato 16 minuti in 2 presenze e dai biancorossi 390 in 7.