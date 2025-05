Marotta ha perso la testa: il nuovo attaccante ha 20 anni e lotta per la salvezza | Cala il gelo

L’Inter dovrà rinnovare il proprio reparto offensivo, Marotta vuole puntare su un giovane bomber che sta lottando per la salvezza

Un anno fa l’Inter ha cambiato proprietà e la prima richiesta da parte degli Oaktree è stata quella di procedere a un progressivo ringiovanimento della rosa, abbassando l’età media e il monte ingaggi, con l’innesto di profili di prospettiva da fare crescere, gettando le basi del futuro e mettendo in atto delle potenziali plusvalenze.

E così l’ingaggio di Josep Martinez come secondo portiere è da inserire in questa prospettiva, con il portiere spagnolo che è destinato a diventare il numero 1 al posto del convincente Sommer.

Beppe Marotta cercherà di imbastire trattative che riguardano giocatori che siano in procinto di compiere il grande salto, con Inzaghi che avrà il compito di valorizzarli e inserirli in uno spogliatoio già rodato.

Uno dei reparti che dovrà subire delle inevitabili modifiche è quello offensivo, con la conferma, salvo offerte irrinunciabili, della coppia di centravanti titolari, composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.

L’Inter pensa al futuro e vuole investire sui talenti della sua cantera

Dietro di loro, però, le alternative non hanno convinto del tutto. Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi sembrano destinati a lasciare Appiano Gentile, con la dirigenza che pensa di sostituirli con giovane promesse d’area di rigore.

Torneranno dal prestito al Marsiglia e allo Spezia Valentin Carboni ed Esposito. Il primo è alle prese con il recupero dal legamento crociato ma ha enormi qualità, mentre il secondo è stato protagonista in serie B e ora cercherà di guidare i liguri alla promozione nella lotteria dei playoff.

La nuova idea dell’Inter per rinnovare il proprio attacco

L’Inter pensa anche a una punta che ha ben figurato nel suo primo anno in Italia, tra le fila di un Parma allenato da un ex nerazzurro come Chivu. Un diamante grezzo che potrebbe esplodere sotto la sapiente guida di Inzaghi. Lui è Ange-Yoan Bonny, autore di sei reti in questa serie A che stanno aiutando la sua squadra a centrare una salvezza che non è ancora matematica, a due giornate dal termine del campionato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’Inter avrebbe inviato degli osservatori per monitorare il francese classe 2003, che ha un contratto fino al 2027 con gli emiliani e che è attenzionato anche dalla Roma.