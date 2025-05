L’obiettivo è il mediano rossonero: altro sgambetto di Marotta ai cugini | Sarà il nuovo capitano

Marotta non ne ha ancora abbastanza, vuole nuovamente danneggiare il Milan: è pronto l’assalto al mediano rossonero

Il calcio è così imprevedibile che nel giro di pochi giorni possono cambiare le sorti di un’intera annata. Basta vedere l’Inter di Simone Inzaghi, passata dal sogno Triplete a zero tituli la scorsa settimana, fino a poi desiderare la doppietta con Scudetto e Champions League in questa.

Per vedere se raggiungerà entrambi gli obiettivi, bisognerà aspettare un paio di settimane. Mancano le ultime due sfide di Serie A, una contro la Lazio di Marco Baroni, l’altra contro il Como di Cesc Fabregas e poi la finale contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Il focus è ovviamente indirizzato sulla sfida del 31 Maggio. Dopo la finale persa nel 2023 contro il Manchester City di Pep Guardiola c’è voglia di rivalsa, ma sicuramente non tralasceranno il campionato dopo che hanno recuperato 2 punti al Napoli grazie alla vittoria sul Torino di Paolo Vanoli.

La rosa di Antonio Conte è scivolata contro il Genoa di Patrick Vieira in un rocambolesco 2-2. Un passo falso che ha permesso di riaprire la lotta al tricolore, facendo riaccendere la speranza per la conquista del 21esimo Scudetto della loro storia.

Cambiamenti in arrivo

Nella sfida vinta contro i granata per 0-2, oltre la prima rete di Nicola Zalewski, l’ultimo giocatore di movimento che mancava alla lista per completare l’intera rosa, ha segnato Kristjan Asllani. L’albanese sta disputando ottime prestazioni in questo finale di stagione ma sembra che comunque non siano abbastanza per fargli meritare la riconferma.

Ecco perchè, mentre la squadra è a lavoro sul campo, Giuseppe Marotta si sta già muovendo in chiave mercato. E’ alla ricerca del perfetto sostituto di Hakan Calhanoglu, con tutti gli indizi che portano al centrocampista della Nazionale, seguito da anni dai rivali rossoneri.

Pronto l’assalto

Si tratta di Samuele Ricci, cervello pensante del centrocampo del Torino. E’ lui a dettare i ritmi di gioco della squadra piemontese, e lo fa così bene che è entrato stabilmente nel giro della squadra di Luciano Spalletti ed è seguito dalle big del calcio italiano.

E’ da diverso tempo che su di lui c’è il Milan di RedBird, che però non ha mai affondato il colpo. Questo continuo procrastinare gli farà però solo del male, dato che nella trattativa si è inserito l’Inter, fortemente decisa a portarlo al club con sede in Viale della Liberazione. Per lui servono dai 30 ai 35 milioni di euro, una cifra elevata ma che il Biscione sembrerebbe disposto a spendere dato che il classe 2001 è in grado di fare anche la mezzala, ruolo in cui potrebbe partire Davide Frattesi e ci sarà da capire cosa vorrà fare Henrikh Mkhitaryan. Sarà dunque una estate di fuoco, dove il Derby della Madonnina si accenderà anche fuori dal campo.