Colpo di Marotta durante Inter-Barcellona: il giocatore era a San Siro, si unisce alla squadra a Giugno

Anche durante le partite più cruciali, Marotta lavora per il futuro dell’Inter: piazzato già il nuovo colpo per l’estate

La stagione dell’Inter è come una montagna russa. Fino a poche settimane fa erano in lotta per il Triplete ma tutto d’un tratto l’entusiasmo si è spento in seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia a causa del Milan ed il sorpasso del Napoli in campionato.

Sembrava tutto finito, che ogni sforzo fosse stato vano, ma ci ha pensato la doppia semifinale disputata in UEFA Champions League contro il Barcellona a rivitalizzare gli animi. Due partite straordinarie, per un totale di 7-6, che hanno consegnato ai nerazzurri l’accesso alla finale.

Dopo 2 anni dalla gara persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, è arrivata l’ora di redimersi. La squadra di Simone Inzaghi ha un’altra occasione, questa volta contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, per vincere la Coppa dalle grandi orecchie.

L’ultima italiana a conquistare questo trofeo fu proprio l’Inter nel 2010. Il Biscione adesso può trasformare il suo sogno in realtà e dopo 15 anni potrebbe riscrivere nuovamente la storia, aggiornando la loro bacheca ed il numero sulla patch cucita sulla divisa.

A lavoro

Manca l’ultimo step, quello della vittoria all’Allianz Arena nella gara del 31 Maggio. Nel mentre cercherà anche di lottare fino all’ultima giornata per agguantare lo Scudetto, con il Napoli a +3 ma con 3 partite rimaste alla conclusione della Serie A che potrebbero cambiare la classifica.

Il presente dunque è pieno di impegni ma il club sta già guardando al futuro. In particolare Giuseppe Marotta, dirigente e Presidente dell’Inter, che sta già lavorando alla prossima stagione e a quali colpi da effettuare per rendere la rosa sempre più competitiva, con l’obiettivo di chiuderli quanto prima possibile ed evitare trattative estenuanti.

Nuovo obiettivo

Il primo nome che spunta è quello di un difensore. Si tratta di Koni De Winter, che è già da diversi anni in Italia avendo firmato per la Juventus nel 2018. Con i bianconeri non ha mai avuto modo di esordire, tant’è che è stato girato in prestito prima all’Empoli e poi al Genoa, che lo riscattò per 8 milioni di euro.

Il 2002 è un calciatore estremamente duttile. E’ capace di giocare sia nella difesa a 3 che a 4, senza preferenze di ruolo dato che si sente a suo agio in ogni posizione nonostante sia un destro naturale. In questa stagione con i rossoblu ha avuto un importante exlpoit sotto la guida di Patrick Vieria, dimostrando di esser pronto a fare salto di qualità e di divenire una pedina fondamentale della difesa di una big. La sua crescita infatti non è passata inosservata, motivo per cui il Genoa non lo lascerà facilmente. Il Grifone ha fissato il prezzo di 25 milioni di euro, una cifra onerosa ma giusta per le potenzialità, l’età ed il prospetto del belga.