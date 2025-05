Marotta, tre colpi “prenotati” con i soldi della Champions | 200 milioni prima del mondiale per club

Ci saranno subito investimenti dopo una stagione positiva: Marotta ha già le idee chiare per tre colpi da 200 milioni.

Qualunque sarà l’esito della finale di Champions League, l’Inter può sicuramente ritenersi soddisfatta di come ha gestito questa stagione.

Certo, paradossalmente i nerazzurri potrebbero chiudere la stagione con zero titoli (sono già fuori dalla Coppa Italia e hanno perso il primo posto in campionato ai danni del Napoli) ma la fiducia è altissima e i tifosi ci sperano.

Sarà contenta comunque vada anche la società, che a fine giugno farà i propri conti in tasca e potrà godersi gli introiti derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions League, oltre alla possibilità di giocarsi il trofeo nella finale contro il Paris Saint Germain.

Marotta lo sa bene e ne approfitterà per programmare la prossima stagione come sa fare meglio: anticipando tutti sul mercato.

La strategia del Presidente

Nonostante ci siano ancora due trofei da conquistare, il pensiero non può non andare anche al Mondiale per club, per la prima volta nella nuova versione a 32 squadre. In un’ottica di attenzione viscerale nell’anticipare i tempi, Marotta e Ausilio sanno bene che per quest’estate servirà guardare con attenzione alla finestra speciale di mercato che si aprirà dal 1° al 10 giugno.

Un modo per mischiare nuovamente le carte e rinforzare la rosa in vista dell’importante torneo iridato. Per il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe messo una sorta di ipoteca per tre nuovi colpi di mercato. Il primo di questi è Petar Susic, centrocampista croato 22enne in forza alla Dinamo Zagabria. Il quotidiano sportivo dà l’affare come praticamente fatto e annuncia che l’ufficializzazione dovrebbe arrivare già nel prossimo mese.

Tre innesti per il Mondiale

Guadagna spazio anche la possibilità di vedere a giugno in maglia nerazzurra Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 che gioca con la maglia del Marsiglia. Marotta vorrebbe prenderlo per dare manforte a Dumfries sulla fascia destra e permettere all’olandese di tornare a respirare durante il periodo estivo. Ci sarebbe già un accordo informale per firmare un quinquiennale.

Il terzo e ultimo colpo potrebbe essere quello di Koni De Winter, difensore di nazionalità belga che gioca nel Genoa ed ex Juventus. Sarebbe un rinforzo importante per il reparto difensivo che dovrebbe essere interessato da un possibile addio di De Vrij e un Acerbi che va verso fine carriera.