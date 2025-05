Voglio giocare con Mbappè: Marotta incassa 80 milioni e lo manda a Madrid | Buco in attacco

Il suo sogno è quello di giocare con Kylian Mbappè, Marotta lo accontenta: lo spedisce a Madrid in cambio di 80 milioni di euro

Mancano ancora poche ore al match di ritorno che vedrà scendere nuovamente in campo l’Inter per affrontare il Barcellona nella semifinale di Champions League.

Al “Giuseppe Meazza” ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: è previsto il tutto esaurito nell’impianto sportivo lombardo per una sfida affascinante e che sicuramente regalerà spettacolo. Proprio come accaduto nel match di andata.

In attesa del match, però, arrivano delle notizie di calciomercato che potrebbero provocare non pochi problemi all’ambiente nerazzurro. In particolar modo quelle che potrebbero provenire da Madrid, sponda Real, dove il club di Perez potrebbe fare sul serio.

Ovviamente nei confronti del calciatore nerazzurro che potrebbe essere ceduto per una cifra superiore agli 80 milioni di euro. Il presidente Marotta non sta aspettando altro se non una telefonata proveniente dalla capitale spagnola.

Calciomercato Inter, il Real potrebbe bussare alla porta: pronti oltre 80 milioni

Lo ha sempre dichiarato e fatto capire: nel caso in cui dovesse andare via dall’Inter lo farebbe solamente sfruttando la clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Stiamo parlando di uno degli uomini di riferimento del club nerazzurro e punta di diamante per Simone Inzaghi: Marcus Thuram. Il figlio d’arte andrebbe via dal club campione d’Italia solamente per una cifra dal valore di 85 milioni di euro. Non un dato a caso visto che, appunto, si tratta del valore reale della clausola.

In Serie A, ed in questa sua prima esperienza a Milano, è maturato moltissimo ed è cresciuto calcisticamente. Le sue prestazioni, di conseguenza, non sono affatto passate inosservate alle big. In particolar modo a squadre di Premier League e della Liga. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che, appunto, il Real Madrid sia in vantaggio rispetto alle altre squadre per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Marotta, però, non vuole liberarsi di lui. Anzi, sta facendo il possibile per fargli firmare il rinnovo.

Il Real Madrid fa sul serio per il big nerazzurro, vuole anticipare la concorrenza

Arsenal e Manchester United, a questo punto, appaiono in netto svantaggio. Stesso discorso vale anche per Barcellona e PSG. L’Inter vuole cercare di allontanare le avances dei “Blancos”, facendogli firmare il rinnovo del contratto e, di conseguenza, aumentare il suo ingaggio. Questo è quello che ha annunciato il sito “InterLive” che ha parlato di un possibile approdo, in quel di Madrid, del nazionale francese.

Soprattutto nel caso in cui dovesse verificarsi una partenza di Vinicius Jr (magari destinazione Arabia Saudita?). Nel caso in cui, appunto, il brasiliano dovesse fare le valigie il Real andrebbe dritto su Marcus Thuram.