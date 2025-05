La sanzione è anche sul calciomercato: Inter, nota UFFICIALE della Figc | Trasferimento non valido

Arriva la pesante decisione dopo l’operazione di mercato sospetta. Questa volta però si dovrà pagare un conto salato.

Continua la stagione dell’Inter che, giunti quasi alla fine, sta diventando sempre più difficile e complicata.

Prima l’eliminazione dalla Coppa Italia nel doppio derby contro i cugini del Milan, poi le due clamorose sconfitte in campionato rispettivamente contro Bologna e Roma.

Il pareggio per 3 a 3 contro il Barcellona in semifinale di Champions League ha leggermente risollevato gli animi, ma il clima in Viale della Liberazione non è ancora del tutto disteso.

Ma ora arriva un’altra notizia non felice che riguarda però alcuni movimenti di mercato presi in esame.

Clamoroso errore

Quelli che seguiranno saranno giorni di fondamentale importanza per l’Inter di Simone Inzaghi. Ma ciò non toglie che gli aspetti calcistici e la gestione di quest’ultimi devono fare i conti anche con le questioni extra campo che – se non affrontati nella giusta maniera – possono influire non poco.

Nelle ultime ore è infatti arrivato un verdetto sancito con un comunicato della FIGC che riguarda un’operazione di mercato gestita non del tutto regolarmente. Secondo quanto pubblicato dalla Federazione, l’agente Antonio Cataldo dovrà pagare una multa di 8mila euro per via di alcune irregolarità in ambito del trasferimento del giovane Topalovic all’Inter.

Multa pesantissima

La FIGC ha emesso la sanzione economica nei confronti di Cataldo in quanto quest’ultimo avrebbe utilizzato collaboratori non registrati in maniera regolare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, senza effettuare la comunicazione. Tuttavia, non ci saranno altre conseguenze né per il procuratore o per la società, tantomeno che per lo stesso calciatore.

Nel comunicato si legge infatti che Cataldo riceverà una sanzione pecuniaria, in quanto non sono emersi elementi che possono mettere in difficoltà l’Inter e il calciatore. Né la società e nemmeno il centrocampista hanno quindi alcuna responsabilità nella vicenda e non andranno in contro ad alcuna conseguenza. Il giovane 19enne sloveno è stato acquistato dall’Inter nel luglio del 2024 per una cifra di circa 850 mila euro ed è tutt’ora integrato nell’Under 20 della squadra nerazzurra. In questa stagione ha messo a segno ben 10 gol e 6 assist in 39 partite tra Primavera 1, Youth League e Coppa Primavera.