Se vuoi tornare sei il benvenuto: scambio in attacco con Taremi, Napoli e Inter si sono accordate

Calciomercato Inter, il ritorno non è una opzione da scartare: accordo importante quello tra i nerazzurri ed il Napoli

E’ un “testa a testa” emozionante, quanto si sta verificando in Serie A, e che sta vedendo come protagoniste le due squadre leader del campionato.

Ovviamente ci riferiamo all’Inter ed al Napoli. Le due squadre non hanno alcuna intenzione di mollare un solo centimetro e sperano in un passo falso per poter ambire alla vittoria finale.

Due squadre che, però, potrebbero essere protagonista anche in un altro contesto: vale a dire quello del calciomercato. Non è da escludere, a questo punto, un possibile ritorno del calciatore in nerazzurro.

Una ipotesi, appunto, tutt’altro che da scartare. Tanto è vero che, in questo scambio, potrebbe essere inserito anche una pedina importante come Taremi che, però, in questa stagione sportiva ha deluso ogni tipo di aspettativa.

Calciomercato Inter, assalto al gioiello del Napoli: ipotesi fattibile

Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Tuttosport” pare che l’Inter, per la prossima stagione, voglia iniziare un nuovo percorso “Made in Italy“. Ovvero l’arrivo di calciatori italiani. Insomma, un aiuto importante per lo stesso Luciano Spalletti in ottica Nazionale. Tra i calciatori che la dirigenza nerazzurra starebbe seguendo spicca il profilo di Giacomo Raspadori. Non è un mistero che l’ex Sassuolo, da un bel po’ di tempo, sia finito nei radar del club campione d’Italia. Addirittura quando vestiva la maglia neroverde.

Un altro fattore in più (e positivo) è quello che il calciatore ha sempre professato la sua fede interista. Attualmente, per cause di forza maggiore, è il titolare del Napoli di Conte per l’infortunio di Neres e l’addio di Kvaratskhelia. Il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cederlo, ma se dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili allora le cose potrebbero cambiare eccome. Altrimenti gli Azzurri potrebbero inserirlo in uno scambio che potrebbe portare non uno come Taremi, ma Frattesi che piace da tempo.

Calciomercato Inter, si bussa alla porta del Napoli: la richiesta degli azzurri è chiara

In attesa di capire se mister Conte rimarrà, o meno, in azzurro anche il Napoli sta già pensando alla prossima stagione. Soprattutto in ottica calciomercato dove manca una alternativa importante a centrocampo per Anguissa e McTominay. In estate potrebbe verificarsi un nuovo assalto del Napoli per Frattesi.

Magari inserendo la contropartita tecnica Raspadori le richieste dell’Inter potrebbero abbassarsi di molto. L’ex Roma ha voglia di giocare ed essere titolare. Con Inzaghi non riesce ad essere né l’uno e né l’altro. Il numero 81 partenopeo, invece, andrebbe a sostituire i partenti Correa ed Arnautovic, in scadenza di contratto al termine di questa stagione.