Non solo Beukema, Manna piazza un altro super colpo | ADL entusiasta: il big ha detto sì in 5 minuti

Calciomercato Napoli, azzurri letteralmente scatenati in questa sessione estiva: dopo Beukema è il turno di un altro super colpo

Il Napoli campione d’Italia non ha alcuna intenzione di deludere le aspettative dei tifosi. Soprattutto in questa sessione estiva del calciomercato. Gli azzurri possono essere considerati i protagonisti principali delle trattative. Almeno sino a questo momento.

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, i partenopei nelle ultime ore hanno trovato l’accordo con Sam Beukema. Il centrale difensivo arriva dal Bologna per una cifra che si aggira attorno ai 33 milioni di euro (compresi di bonus).

Il centrale è proprio quel tipo di calciatore che mister Conte voleva per la sua difesa. L’olandese avrà compagnia visto che, nel capoluogo campano, sta per approdare un altro suo connazionale: vale a dire Noa Lang, in arrivo dal PSV Eindhoven.

Finita qui? Assolutamente no visto che il Napoli sta per concretizzare un altro super colpo in entrata. Per la gioia, ovviamente, di tutti i tifosi azzurri che non vedevano l’ora di accogliere in rosa un nuovo elemento.

Calciomercato Napoli, dopo Beukema in arrivo un altro super colpo

A quanto pare il Napoli sembra averci preso gusto nell’acquistare dal Bologna. In attesa dell’ufficialità di Beukema (sono stati raggiunti tutti gli accordi possibili ed immaginabili con il calciatore), dai felsinei potrebbe arrivare un altro super colpo. Questa volta, però, per rinforzare il reparto offensivo: stiamo parlando di Dan Ndoye, autore di un’ultima stagione indimenticabile. L’eroe della finale di Coppa Italia dell’Olimpico, che ha consegnato il trofeo dopo oltre 50 anni agli emiliani, è il principale obiettivo.

Il nazionale svizzero fa letteralmente impazzire il tecnico Conte che lo vuole a tutti i costi. Anche se la dirigenza dovrà sborsare un bel po’ di quattrini. Il fatto è che, per averlo, De Laurentiis è consapevole che dovrà mettere nuovamente mano al portafoglio e superare l’offerta di Beukema. Per l’ex Basilea, però, la richiesta del ds Sartori è altissima: 45 milioni di euro. Decisamente troppi per il produttore cinematografico che, però, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. La trattativa tra i due club continua senza sosta.

Calciomercato Napoli, si continua a trattare con il Bologna: le ultime

Il Napoli cercherà, in tutti i modi, di far abbassare le pretese al Bologna che non ha motivo di cedere altri elementi importanti della rosa. Magari con l’inserimento di una contropartita tecnica le cose potrebbero cambiare eccome.

Il nome principale per diminuire la “folle” richiesta dei felsinei è quella di mettere il cartellino di Alessandro Zanoli. Un nome che piace particolarmente al tecnico Italiano. Possibile che nei prossimi giorni possano arrivare delle novità importanti in merito.