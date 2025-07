Addio Retegui, ti abbiamo già messo nel dimenticatoio | Ultim’ora Atalanta: ecco il nuovo bomber

Mateo Retegui è già finito nel dimenticatoio dell’Atalanta: i nerazzurri hanno individuato subito il sostituto

Dopo una sola stagione e dopo due anni vissuti in Italia, Mateo Retegui abbandona la Serie A. Il nativo di San Fernando ha accettato la destinazione Arabia Saudita e, soprattutto, la ricchissima offerta proveniente dall’Al-Qadsiah Fc.

Per l’attaccante della Nazionale azzurra un contratto, dalla durata di quattro anni, da 19 milioni di euro (bonus compresi) a stagione. Insomma, una di quelle cifre che difficilmente si possono rifiutare.

Un problema, però, non da poco per il campionato italiano e soprattutto per Gennaro Gattuso. Solamente il ct potrà decidere se continuare a puntare su di lui oppure virare su altri attaccanti per la Nazionale.

Per il semplice motivo che il campionato saudita non è assolutamente paragonabile a quelli europei. In ogni caso, però, l’Atalanta dalla sua cessione ricaverà 68 milioni di euro. Buona parte dei soldi che verranno investiti sul nuovo attaccante: ecco chi sarà.

Calciomercato Atalanta, Retegui è già dimenticato: ecco il nuovo bomber

Con un Mateo Retegui che continuerà a segnare in Arabia Saudita, la “Dea” dovrà concentrarsi su un nuovo attaccante. In attesa di recuperare, nel migliore dei modi, Gianluca Scamacca i nerazzurri si sono già messi all’opera per la punta. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che il nome più gettonato, in questo momento, porta a quello di Lorenzo Lucca. Proprio l’attaccante seguito dal Napoli che, però, sembra essere più interessato a Darwin Nunez del Liverpool.

La valutazione dell’Udinese per il suo ariete offensivo è molto alta: ben 40 milioni di euro per il costo del cartellino. A questo punto i bergamaschi potrebbero tranquillamente scavalcare i partenopei per assicurarsi le prestazioni dell’ex Ajax. Anche se, allo stesso tempo, non sono assolutamente da sottovalutare altre piste. Quella che piace particolarmente, però, è quella che porta al nazionale azzurro visto che già conosce il campionato italiano ed ha già dimostrato di avere un ottimo feeling con il gol.

Calciomercato Atalanta, si punta al nuovo attaccante: tutti i nomi

Come annunciato in precedenza il favorito principale per diventare il nuovo attaccante dell’Atalanta è Lorenzo Lucca. Anche se si valutano altre alternative come Evan Ferguson attualmente in forza al Brighton & Albion. Sull’irlandese, però, c’è il forte interessamento da parte della Roma.

Nel frattempo spicca anche un altro nome per il reparto offensivo: quello di Georges Mikataudze dell’Olympique Lione. Il georgiano ha una valutazione che si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro. Francesi che, però, potrebbero toglierlo dal mercato dopo la riammissione in Ligue 1 di pochi giorni fa.