Marotta “finanzia” il nuovo centravanti | 40 milioni nelle casse dell’Inter: sforzo clamoroso

Calciomercato Inter, affare in uscita importante per i nerazzurri: per Marotta arrivano ben 40 milioni di euro per il bomber

Nonostante la stagione sportiva, quella attuale, ancora debba giungere al termine l’Inter sta già pensando a quella prossima. Ed, ovviamente, la chiave in questione non può che essere legata al calciomercato.

In particolar modo quello estivo dove, sia in entrata che in uscita, potrebbero esserci delle novità molto importanti. Una cessione, seppur dolorosa, che però potrebbe far sorridere Beppe Marotta.

In questo modo il presidente nerazzurro avrebbe una importante cifra da investire per assicurarsi le prestazioni di un calciatore che piace moltissimo alla “Beneamata”. In questo caso, a disposizione del club, andrebbero ben 40 milioni di euro.

Soldi che, appunto, verrebbero subito investiti per andare alla ricerca di un nuovo centravanti che possa fare al caso di mister Inzaghi (sempre se il manager piacentino dovesse rimanere alla Pinetina).

Calciomercato Inter, una cessione “dolorosa” per arrivare al bomber del futuro

Una cessione importante per arrivare ad un acquisto da sogno. Questa potrebbe essere l’idea dell’Inter in vista dell’imminente sessione estiva del calciomercato. Il calciatore pronto ad essere sacrificato potrebbe essere Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco arriva da una prestazione tutt’altro che positiva nel ritorno della semifinale di Coppa Italia persa contro i “cugini” del Milan.

Le richieste per il classe 2000 di certo non mancano. Non dalla Serie A, ma dall’estero. In particolar modo dalla Premier League dove sarebbe finito nel mirino di ben 4 squadre inglesi. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale “TeamTalk“. Le società interessate in questione sono: Tottenham. Bournemouth, Everton e West Ham. Per la sua cessione potrebbero arrivare 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, con la sua cessione in arrivo l’attaccante che piace a Marotta

Inter che, per Bisseck, è pronta ad ascoltare ogni tipo di offerta proveniente. Segno del fatto che il tedesco è tutt’altro che incedibile. Nel caso in cui dovesse essere ceduto, però, la squadra campione d’Italia avrebbe il materiale necessario per tentare l’assalto al vero obiettivo per il reparto offensivo.

Il nome che piace (a dire il vero è sempre piaciuto) ai nerazzurri porta a quello di Jonathan David. Il nazionale canadese, attualmente in forza al Lille, andrà in scadenza di contratto con il club francese. Per Marotta si tratterebbe dell’ennesimo colpo a parametro zero. Con i soldi della cessione di Bisseck potrebbe andare a coprire una piccola parte dell’ingaggio del centravanti. Resto dei soldi, invece, serviranno per cercare nuovi profili per rinforzare la rosa.