Marotta lo ha fatto di nuovo: colpo a zero prima del Mondiale per Club | “Accordo verbale”

Il Presidente nerazzurro scatenato prima dell’inizio del mercato: colpo a parametro zero in tempo per il Mondiale per Club.

Il verbo “Attendere” non è di certo quello più utilizzato in casa Inter. La squadra milanese sta navigando a pieno regime ed è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali.

In Viale della Liberazione 16 infatti si sogna ancora il traguardo Triplete, con l’esito di Campionato, Coppa Italia e Champions League ancora apertissimi.

Ma Marotta ci ha abituato che aspettare la fine della stagione non è la strategia giusta per costruire quella che verrà subito dopo.

Non è un caso che il numero uno nerazzurro abbia già preparato un colpo in canna da portare “gratuitamente” a Milano forse anche prima del Mondiale per Club.

La mossa per l’estate

Secondo quanto riportato dalla testata sportiva Fichajes, l’Inter sarebbe vicinissima a mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Si tratta del giovane Luis Henrique, ragazzo ventitreenne dell’Olympique de Marseille attualmente al secondo posto della Ligue 1.

Il classe 2001 sta facendo una stagione incredibile con la maglia della squadra francese, mettendo a segno 9 gol e sette assist solo negli ultimi mesi. Uno score niente male per un calciatore che deve fare i conti con un campionato tra i più “scontati” d’Europa (difficile, praticamente impossibile, competere con un Paris Saint Germain così in forma). Il giovane brasiliano è quindi finito nel taccuino dei Ds delle maggior squadre europee, diventando il sogno proibito di chi lo vorrebbe in rosa.

La trattativa

A rendere difficile la trattativa c’è sia la valutazione che il club dà al giocatore, che la scadenza del contratto. Il primo punto riguarda il fatto che per il Marsiglia non ci si siede sul tavolo delle trattative con un’offerta inferiore ai 18 milioni di euro. I Francesi vorrebbero almeno 20/25 milioni, ma l’Inter potrebbe provare a tirare sul prezzo.

Il club allenato da De Zerbi non ha nemmeno fretta di vendere per timore di un deprezzamento dell’attaccante, anzi. Più il tempo passa, più il brasiliano mette in fila prestazioni di alto livello. Tuttavia, ci sarebbe addirittura un accordo verbale con il giocatore, così da poter spingere il suo procuratore a fare da intermediario con i francesi e puntare su un accordo. In alternativa, Marotta potrebbe decidere di aspettare la scadenza del contratto per arrivare ad un trasferimento a parametro zero.