Leao all’Inter: “Stretta di mano a Londra, c’è l’accordo” | Il tradimento peggiore della storia, tifosi nel panico

Leao all’Inter non è una suggestione di mercato, la confessione di Piero Ausilio, contattato il giocatore per imbastire la trattativa

Rafael Leao è uno dei top player del Milan. Il talento portoghese è stato esaltato quanto criticato dalla tifoseria rossonera per la discontinuità di prestazioni che ha avuto nella sua parentesi nel club, con una consacrazione definitiva che non è ancora avvenuta. Quando è in giornata riesce a fare la differenza, a prescindere dall’avversario che ha davanti.

Nei cinque derby di questa stagione il Milan è imbattuto e il successo che vale la finale di Coppa Italia ha regalato una delle poche gioie del periodo. La squadra può sperare di centrare la qualificazione in Europa League nel caso di vittoria del trofeo.

Anche nella stracittadina di questa settimana Leao ha avuto una partita a due facce. L’inizio è stato molto complicato, con qualche errore di troppo e una certa difficoltà a ricevere il pallone e a superare la retroguardia sulla fascia.

La ripresa è stata, invece, di alto livello, con l’assist per il goal che ha chiuso la pratica, messo a segno da Reijnders. Leao ha approfittato di maggiore spazio per ripartire in contropiede.

Un altro tradimento in vista, Leao può lasciare il Milan e firmare per l’Inter

In una recente intervista Piero Ausilio ha ammesso che Leao è stato a un passo da firmare per l’Inter, prima di trovare un accordo con i cugini.

Le parole del direttore sportivo spiazzano i tifosi: “Leao è stato vicino all’Inter. Avevamo l’accordo con il Lille, un accordo trovato piuttosto in fretta in un incontro a Londra. Poi non abbiamo portato avanti l’accordo, con il ragazzo non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita”.

Leao all’Inter, la decisione spetta al mister, la dirigenza è già al lavoro

Un mercato che tardava a partire: “Era il 2019-20, il primo anno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Il tecnico salentino non era del tutto soddisfatto della campagna di rafforzamento ed era innervosito dal fatto che la sua prima richiesta di mercato tardasse ad arrivare, ovvero Romelu Lukaku, dallo United. Troppa distanza tra domanda e offerta, la trattativa andava per le lunghe“.

A opporsi è stato proprio Antonio Conte che ha preferito puntare su un giocatore che conosceva bene come Lukaku per rinforzare il reparto offensivo.