Dalla Champions i soldi per Mbappé: Marotta fa impazzire i tifosi | Pronto il dream team

Marotta è pronto a costruire una Inter da sogno nel calciomercato estivo: ci sono i soldi per portare Mbappè a Milano

I tifosi dell’Inter sono al settimo cielo per quanto successo nelle ultime settimane. La loro squadra sta rendendo anche oltre le più rosee aspettative, difficilmente ci si aspettava una stagione del genere, dimostrando di essere tra le più forti in Europa.

I numeri parlano: i nerazzurri di Simone Inzaghi potrebbero emulare la storica stagione del Triplete del 2010. Un vero e proprio sogno che non hanno nessuna intenzione di lasciar scappare via, il cui compimento gli permetterebbe di entrare di diritto nell’Olimpo del calcio con il Barcellona come società con più ‘Treble’ vinti.

Attualmente sta andando tutto secondo i piani. Occupano la prima posizione nel campionato di Serie A, sono in semifinale di Coppa Italia contro il Milan ed hanno battuto il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League.

Decisive le reti di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard che hanno ribaltato lo 0-1 iniziale firmato da Harry Kane. La rete di Eric Dier non è servita ad impedire l’uscita dalla massima competizione europea per club, lasciando il Meazza esplodere di passione.

Ricavi pazzeschi

A distanza di 2 anni dal Derby europeo con i rossoneri che li fece approdare in finale, l’Inter è di nuovo in semifinale. Questa volta ha pescato il Barcellona di Hansi Flick, la favoritissima per il successo finale, anch’essa in corsa per la vittoria di Campionato, Coppa Nazionale e Champions League.

L’accesso alle ultimissime fasi della competizione non è solamente un traguardo sportivo ma anche economico. Il Biscione attualmente conta 115 milioni di euro guadagnati dai premi emessi dalla UEFA, con possibilità di ricavarne altri 19 se accede alla finale ed altri 25 se trionfa, per un totale di circa 160 milioni totali.

Non è più un sogno

Guadagni da capogiro che le permettono di chiudere il bilancio ampiamente in positivo dopo tanti anni difficili e di poter investire con decisione nelle finestre di calciomercato. A questo ci sta già pensando Marotta, che ha come obiettivo quello di svecchiare la rosa e di renderla ancor più competitiva di quanto già non lo sia adesso.

Un vero e proprio tesoretto che gli dà la possibilità di ambire a qualunque giocatore. Sommando gli introiti generati anche dalle altre competizioni giocate ed il Mondiale per Club a Giugno, si toccherebbe una somma così alta che potrebbero permettersi di acquistare i calciatori più preziosi al mondo, come Kylian Mbappè. Sarebbe un sogno per i tifosi ma ad oggi è ovviamente una operazione impossibile per il club nerazzurro. Non lo è però aumentare la qualità e la quantità della rosa in ogni reparto, che gli consentirebbe di lottare ogni stagione per vincere in tutte le competizioni.