Mi sono pentito dell’Arabia, fatemi ritornare nel calcio che conta | Colpaccio Laporte in Serie A: lo manda Cristiano Ronaldo

Laporte lascia l’Arabia e approda in Italia, ha parlato con Cristiano Ronaldo e ha accettato di proseguire la sua carriera in serie A

Laporte si è laureato campione d’Europa con la Spagna e, da anni, è uno dei migliori difensori centrali a livello internazionale, grazie alla sua abilità nel gioco aereo e nell’impostare l’azione dalla retrogurdia. Un altro pregio è la sua duttilità tattica, tanto da essere utilizzato, in caso di emergenza, anche come terzino sinistro.

Il classe 1994 è cresciuto tra le fila dell’Athletic Bilbao, club in cui ha militato per ben sei anni, prima di trasferirsi al Manchester City, dove ha vinto la Champions League e ha dominato in Inghilterra, sotto la guida di Pep Guardiola.

A sorpresa, nel 2023 ha deciso di trasferirsi in Arabia, seguendo l’esempio di altri illustri colleghi, convinto da un ingaggio faraonico a firmare per l’Al-Nassr e diventando, così, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.

Nelle ultime ore si parla di un certo malumore espresso dal difensore che vorrebbe fare ritorno in Europa. Il club saudita non lo lascerà partire a meno di un’offerta vicina ai 30 milioni.

Laporte è conteso da due squadre di serie A, quanto costa il talento iberico

Un profilo affidabile e d’esperienza come il suo fa gola ai club di serie A e in particolare all’Inter e al Napoli. I nerazzurri sono in cerca di un nuovo leader per il proprio reparto arretrato, data la probabile partenza di Acerbi.

Gli Oaktree hanno chiesto alla dirigenza di procedere con il ringiovanimento dell’organico e con l’innesto di under 25 ma per Laporte potrebbe esserci un’eccezione, data la qualità del giocatore e la cifra accessibile alle casse dei nerazzurri.

Laporte piace a Conte, il suo futuro potrebbe essere a Napoli

Laporte è un nome molto gradito anche ad Antonio Conte, che potrebbe accogliere in rosa un altro ex City, dopo l’acquisto di Kevin de Bruyne che è approdato a Castel Volturno dopo essersi svincolato dal club inglese.

La prossima stagione sarà molto più intensa e ricca di impegni per i campioni d’Italia in carica e la dirigenza ha l’obbligo di allargare la lista di giocatori a disposizione del confermato mister pugliese, che confida nel mercato per dire la sua anche in campo europeo.