Sei l’uomo giusto per l’attacco, basta giocare per la salvezza | Krstovic firma per la big: scudetto e Champions al primo colpo

Nikola Krstovic è pronto a fare il tanto ed atteso salto di qualità, basta giocare per la salvezza col Lecce: sarà scudetto e Champions

Anche nella stagione che si è conclusa da poche settimane è arrivato in doppia cifra con la maglia del Lecce. Con i suoi gol ha contribuito alla salvezza della squadra salentina all’epoca allenata da Marco Giampaolo.

Ovviamente stiamo parlando di Nikola Krstovic, uno dei punti di riferimento dei giallorossi e uomo mercato già da diverso tempo. Una intuizione, a dir poco geniale, da parte di Pantaleo Corvino che lo ha portato in Serie A dal campionato slovacco.

In questi due anni in Italia ha dimostrato di essere un fortissimo centravanti e con delle qualità assolutamente importanti. Tanto è vero che ha catturato, inevitabilmente, l’interesse di alcune squadre del nostro campionato.

Senza dimenticare, inoltre, l’interesse di alcuni club esteri. Anche se, a meno di clamorosi colpi di scena, il nazionale montenegrino dovrebbe continuare a giocare in Italia dove è stato inserito nella lista dei desideri di diversi club.

Krstovic, futuro ancora in Serie A: addio Lecce, il montenegrino cambia maglia

Tra le squadre che sono alla ricerca di un forte attaccante, proprio come Nikola Krstovic, spunta la Roma. I giallorossi di Gasperini, infatti, non sono così sicuri di continuare con Artem Dovbyk. L’ucraino, nonostante sia stato il miglior realizzatore della stagione appena conclusasi, non è stato risparmiato dalle critiche dei suoi stessi tifosi.

Un reparto offensivo, quello giallorosso, che potrebbe continuare a subire delle modifiche visto che sia Shomurodov che il rientrante Abraham sembrano essere con le valigie in mano. Il nome del classe 2000, in forza al Lecce, è uno dei forti candidati a prendere il posto dell’ex Girona per l’attacco della Roma. Anche se il suo profilo è seguito anche da un’altra squadra italiana.

Krstovic, duello a due in Serie A per il montenegrino: attenzione all’estero

Tra le squadre che potrebbero dare fastidio ai giallorossi, per la corsa all’attaccante, ci sarebbe anche il Milan. Krstovic, infatti, potrebbe risultare un ottimo compagno di reparto di Santiago Gimenez nello scacchiere di gioco di mister Allegri. Una ipotesi sì, ma che potrebbe prendere piega con il trascorrere delle settimane.

La sua valutazione di mercato si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Nessuna contropartita tecnica per i salentini che, in caso di cessione, vogliono solamente cash da parte della sua possibile e futura squadra. Da non sottovalutare, in conclusione, l’interesse di un club di Premier League nei suoi confronti: stiamo parlando del Leeds United.