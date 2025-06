Ciao Milan, ti dispiace se lo prendiamo noi? Walker ritorna subito in Italia: tradimento peggio di Calhanoglu

Kyle Walker verso il ritorno in Serie A, ma non con la maglia del Milan: un tradimento peggio di Calhanoglu

Giunto in Serie A, grazie al Milan, nell’ultima sessione del calciomercato invernale Kyle Walker avrebbe dovuto portare esperienza ed internazionalità alla squadra rossonera.

Peccato, però, che il forte terzino inglese lo abbia dimostrato solamente in pochissime circostanze. Tanto da deludere una buona parte di tifosi del “Diavolo” che si aspettavano decisamente molto da lui.

Alla fine, con il Manchester City, non c’è stato alcun accordo per il riscatto: segno del fatto che il 35enne ha fatto nuovamente i bagagli per ritornare nella squadra di Pep Guardiola.

Peccato per lui, però, che le valigie non le disferà affatto visto che non rientra, in alcun modo, nei piani tecnici del suo allenatore. Ed è per questo motivo che si ipotizza un suo clamoroso ritorno in Italia, ma con una maglia diversa da quella rossonera.

Walker, il ritorno in Serie A è possibile: non con il Milan…

Con il Milan ha disputato 16 incontri (tra campionato, Champions League e Coppa Italia), ma non ha mai lasciato il segno né dal punto di vista delle reti e nemmeno per quanto riguarda gli assist. L’inglese è alla ricerca di un altro importante progetto visto che si sente ancora di dare molto come calciatore. Ci potrebbe pensare la Juventus che potrebbe utilizzarlo come chioccia per il giovane Nicolò Savona che, da pochi giorni, ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri fino al 2030.

Una semplice ipotesi ma che, allo stesso tempo, potrebbe iniziare a prendere forma. La cosa certa è che Walker non rimarrà al Manchester City visto che non verrà più considerato da Guardiola. Il club inglese, inoltre, non può mandarlo in prestito visto che il contratto con i “Citizens” andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Segno del fatto che o verrà ceduto a titolo definitivo oppure rimarrà fuori rosa.

Walker, la Serie A lo riaspetta a braccia aperte: le ultime

Allo stesso tempo, però, bisogna considerare anche altre possibili proposte per Kyle Walker. Non solo quelle che potrebbero provenire dall’Italia (sponda Juventus), ma anche da campionati in cui potrebbero accontentare le sue richieste economiche.

In particolar modo dagli Stati Uniti D’America oppure dall’Arabia Saudita. L’ultima parola, però, spetterà al calciatore che in questo momento si trova in vacanza. Anche se il suo cellulare potrebbe squillare da un momento all’altro con offerte che potrebbero cambiare il suo futuro.