Ultim’ora Serie A, l’amico di Carlos Augusto è senza parole | Il Tribunale non fa sconti: le accuse sono gravissime

La sentenza del tribunale spiazza il compagno di squadra di Carlos Augusto, la condanna è esemplare, dichiarato colpevole

Carlos Augusto si è rivelato un’ottima pedina nello scacchiere tattico di Inzaghi nel corso della stagione dal bilancio comunque positivo per un’Inter che è arrivata in fondo a tre competizioni, senza, però, riuscire ad alzare alcun trofeo. Nel nuovo corso nerazzurro, con Cristian Chivu in panchina, l’esterno è destinato ad avere maggiore spazio.

L’organico sarà rinnovato con l’inserimento di diversi profili di prospettiva e la sua crescita sarà premiata con un impiego frequente dal primo minuto a causa della predilizione da parte del tecnico rumeno di uomini di fascia. Dopo essersi messo in mostra tra le fila del Monza, il terzino si è ritagliato un posto nelle rotazioni interiste, all’interno di una stagione intensa in cui il club ha dovuto affrontare oltre cinquanta partite.

La sua intelligenza e duttilità tattica sono state delle qualità che si sono rivelate preziose per risolvere partite complicate e per non fare sentire l’assenza dei titolari, con un ricambio continuo degli undici iniziali.

Carlos Augusto si è meritato anche la convocazione con il Brasile nelle gare che sono valse ai verdeoro la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno e che hanno coinciso con il debutto come commissario tecnico di Carlo Ancelotti.

La ricostruzione dell’accaduto, l’episodio è stato ritenuto violento e antisportivo

Il mister italiano ha lasciato il Real Madrid e punta molto sulla classe di Vinicius Jr., il giocatore più talentuoso della rosa e che, di recente, ha avuto giustizia, per dei fatti che risalivano al derby di Coppa del Rey con l’Atletico del 26 gennaio 2023.

Il tribunale della Capitale spagnola ha condannato quattro uomini a pene detentive per crimine d’odio nei confronti del fuoriclasse brasiliano. I tifosi dei Colchoneros, a poche ore dal fischio d’inizio, avevano esposto uno striscione e appeso un manichino con la maglia di Vinicius.

Cosa ha stabilito il tribunale, la condanna è stata modificata

La sentenza ha emesso 22 mesi di carcere per un imputato e 14 per gli altri tre. Inoltre, i condannati non potranno

avvicinarsi a meno di un km dal calciatore brasiliano, né dalla sua abitazione né dal suo luogo di lavoro, oltre al Daspo che è stato emesso dalla giustizia sportiva.

La pena detentiva è stata, tuttavia, sospesa, in quanto hanno firmato una lettera di scuse indirizzata al giocatore, al Real Madrid e ai vertici della serie A spagnola.