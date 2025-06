Aspetta, non firmare col Parma | De Rossi bloccato in autostrada: progetto ambizioso fatto di giovani

Daniele De Rossi ha un altro club interessato a ingaggiarlo come nuovo allenatore, il Parma è stato sorpassato

Non è ancora terminato il valzer delle panchine in Serie A. Molti i cambi di guida tecnica, con ritorni importanti, come quelli di Maurizio Sarri al timone della Lazio e di Max Allegri al Milan. Entrambe le società hanno deciso di affidarsi a due tecnici di esperienza per migliorare il piazzamento del campionato da poco concluso, che ha coinciso con l’esclusione dalle coppe europee.

A Bergamo e a Milano, sponda nerazzurra, sono terminati due cicli vincenti. Gian Piero Gasperini ha lasciato l’Atalanta dopo nove stagioni, con i lombardi che sono diventati una realtà del calcio europeo. Simone Inzaghi ha deciso di accettare la ricca offerta proveniente dall’Arabia.

Poche le conferme. I due mister che hanno vinto trofei, Antonio Conte a Napoli e Vincenzo Italiano a Bologna, avranno modo di alzare l’asticella e di cercare di confermare gli ottimi risultati raggiunti, con lo Scudetto e la Coppa Italia in bacheca.

Nella parte destra della classifica le proprietà sono ancora in alto mare nella pianificazione della prossima stagione. Il Torino ha puntato su Marco Baroni mentre il Lecce su Eusebio Di Francesco, chiamato a evitare il record di tre retrocessioni di fila dopo quelle ottenute con il Frosinone e il Venezia, sempre all’ultima giornata.

De Rossi è molto ricercato dalle proprietà di serie A

Daniele De Rossi è uno degli allenatori più cercati. Negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Parma, che ha salutato Cristian Chivu, artefice della salvezza degli emiliani e nuovo tecnico dell’Inter.

L’ex mister della Roma ha molti estimatori dopo l’ottima parentesi alla guida dei giallorossi e, dopo un anno sabbatico, è pronto per mettersi di nuovo in gioco su una panchina di Serie A.

Nel futuro di De Rossi potrebbe esserci una neopromossa

Il Parma sembra, però, pensare a una pista straniera, con Van Bommel contattato dalla dirigenza e con un incontro fissato a breve.

Nel futuro di De Rossi, invece, potrebbe esserci la Cremonese, tornata in A dopo avere vinto i play-off e intenzionata a non ricoprire il ruolo di Cenerentola, con un progetto che investirà sui giovani. Daniele avrebbe il compito di valorizzare la loro crescita, cercando di conquistare la permanenza nella massima serie del calcio italiano.