Dove credi di andare? Al ritiro estivo nemmeno ti convoco | Conte lo manda via a calci: vestirà questa maglia in Serie A

Conte non fa sconti a nessuno e fa piazza pulita nonostante lo Scudetto: non lo vuole nemmeno in ritiro, cessione già decisa

La vittoria del quarto Scudetto sarà per sempre incisa nella storia del Napoli. Passato circa un mese, adesso però bisogna premere il tasto rewind perchè c’è una nuova stagione in dirittura d’arrivo, nella quale dovranno difendere il tricolore.

Per farlo c’è bisogno di attrezzare e rafforzare la squadra al disputare tutte le competizioni. E’ stata questa la richiesta specifica di Antonio Conte, che per restare ed esser fedele al suo contratto ha preteso che venisse alzata l’asticella.

Il Presidente De Laurentiis aveva detto che l’avrebbe trattenuto a qualunque costo e l’ha fatto. Premio bonus per il trionfo e firma immediata di uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo decennio, Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dal Manchester City di Pep Guardiola.

Dopo la stella belga ha messo nel mirino anche due nuovi acquisti. Ha il sì di due stelle della Premier League, provenienti dal Manchester United e dal Liverpool, ossia Jadon Sancho e Darwin Nunez, manca solo l’accordo coi rispettivi club.

Preparazione estiva

L’obiettivo è avere già la maggioranza della rosa a disposizione per il ritiro in programma la prima settimana di Luglio. C’è una lunga preparazione estiva a cui far fronte, chi conosce il tecnico sa quanto stia estenuante, motivo per cui è un bene che siano tutti presenti.

Oltre ai nuovi arrivi, non sarà presente la medesima rosa della passata stagione. L’ex Chelsea, Inter e Juventus ha già programmato quelle che sono le cessioni, di cui una ad un passo dall’ufficialità in un altro club di Serie A.

Non sarà presente al ritiro

Il Pisa, appena promosso nella massima serie dopo 34 anni di assenza, è piombata forte su un calciatore del Napoli. Per strappare la salvezza e non retrocedere, dopo svariate settimane di scouting, hanno deciso di puntare su Alessio Zerbin, proponendo un prestito annuale con diritto di riscatto.

Nelle ultime ore c’è stato anche un decisivo inserimento del Lecce, che ha recentemente ufficializzato Eusebio Di Francesco, proprio colui che ha allenato il classe 1999 al Venezia la scorsa stagione. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, per capire quale delle due operazioni si concluderà ma sembra che i campioni d’Italia in carica vogliano cederlo solamente mediante la formula di un prestito secco, un grande ostacolo per le due società interessate al suo acquisto.