“Mela marcia e mercenario”, terremoto in casa Napoli | L’annuncio è devastante: è già con le valigie in mano

Terremoto in casa Napoli, l’ultimo annuncio arrivato è devastante: “Mela marcia e mercenario”. Il big è già con le valigie

La gioia nell’aver vinto il quarto scudetto della storia è solamente un lontano ricordo per il Napoli. Per il semplice motivo che la società sta già pensando alla prossima stagione che si preannuncia molto impegnativa. Soprattutto su più fronti (da 2 saranno 4 le competizioni a cui parteciperanno).

Lo sa bene la dirigenza che non ha mai smesso di lavorare. Tanto è vero che il suo unico compito è quello di rafforzare, ancora di più, la squadra. Ed è per questo motivo che, sino ad ora, sono arrivati Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne. Questi, a quanto pare, sono solamente gli aperitivi per un Napoli pronto a dire la sua anche nel prossimo campionato.

Anche se l’entusiasmo, a dire il vero, potrebbe crollare da un momento all’altro. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni che, oltre a fare molto rumore, non potevano (in alcun modo) passare inosservate.

Dichiarazioni, appunto, molto forti nei confronti di un big che è stato descritto come una “mela marcia” e addirittura “mercenario“. Possibile, a questo punto, che in estate le due parti possano prendere strade completamente diverse.

Terremoto in casa Napoli, ci va giù pesante: “Mela marcia e mercenario”

Da precisare, però, che il soggetto in questione non è un calciatore del Napoli. O, almeno, non lo è ancora visto che è stato inserito nella lista dei possibili acquisti da parte della dirigenza partenopea. Per rinforzare il reparto offensivo, orfano di un Khvicka Kvaratskhelia che non è mai stato del tutto sostituito, il nome favorito porta a quello di Ademola Lookman. Ovvero quell’eroe di Dublino che, lo scorso anno, ha regalato all’Atalanta il primo trofeo della storia: vale a dire l’Europa League.

A non essere, però, d’accordo su un suo possibile arrivo è Umberto Chiariello. Il noto giornalista campano ha voluto esprimere un proprio pensiero nel corso di un suo intervento a “CRC”, ovvero la radio ufficiale del Calcio Napoli. Parole molto dure le sue che non hanno affatto bisogno di presentazioni: “Lookman è una testa calda, litiga in continuazione. Io non amo i calciatori mercenari, mi fanno schifo! Uno come lui non lo voglio in squadra perché è una mela marcia“.

Napoli, bocciato il suo arrivo: non gliele mandano a dire

Un pensiero personale e del tutto rispettabile quello di Chiariello. Anche se, ovviamente, a prendere l’ultima decisione sarà De Laurentiis. Soprattutto se la richiesta dovesse partire dal suo allenatore che è rimasto incantato dalle prestazioni del calciatore.

Soprattutto dopo quelle della passata stagione in cui, tra andata e ritorno, il nazionale nigeriano ha realizzato ben 3 gol agli azzurri. Difficile, se non impossibile, pensare ad una sua permanenza alla “Dea”. I Percassi, infatti, per fare cassa pensano a lui come possibile gioiello da sacrificare: per la sua cessione, infatti, i nerazzurri vorrebbero tra i 50 ed i 60 milioni di euro.