Forse ho esagerato, non ti muovi da qui ! Dietrofront Conte: insieme per vincere un altro scudetto

Calciomercato Napoli, clamoroso colpo di scena e dietrofront da parte di Antonio Conte: il mister cambia idea sul calciatore

Quando si tende ad esagerare e rivelare cose che non si pensano affatto l’importante è riconoscere il proprio errore. E magari chiedere anche scusa. Effettivamente non sappiamo bene come sono andate le cose, ma ci piace pensare che sia andata proprio così.

La cosa certa è che il protagonista in questione, di questa vicenda, è Antonio Conte. Un mister che, di certo, non le manda a dire e rivela tutto quello che pensa. Senza mai avere peli sulla lingua. Lo ha dimostrato in passato e lo sta confermando anche nella sua esperienza a Napoli.

Un allenatore che ovunque va cerca di trasmettere le proprie idee vincenti. Ed in molte occasioni i risultati gli danno ragione. Come il campionato che si è appena concluso e che è stato vinto dai partenopei solamente all’ultima giornata.

Anche uno come lui, però, può ammettere gli “sbagli”. Anche nel perdonare un calciatore dato come sicuro partente. A quanto pare, proprio l’atleta, disferà i bagagli visto che rientra ancora nel progetto azzurro. Pardon, nel progetto Conte.

Calciomercato Napoli, Conte cambia idea: può rimanere

Nella passata stagione era stato uno dei protagonisti indiscussi del centrocampo azzurro. Dopo il decimo posto, conquistato l’anno prima e soprattutto in chiaroscuro, Andrè-Frank Zambo Anguissa è ritornato come ai livelli del 2023: un calciatore a dir poco sontuoso e capace di fare la differenza. Lo ha fatto anche con Conte con prestazioni importanti ed anche con il vizio di trovare la via della rete in diverse occasioni (per la precisione 6 gol e 5 assist).

Il nazionale camerunense, fino a qualche settimana fa, era dato come sicuro partente. Destinazione Arabia Saudita o addirittura Turchia. Insomma, un partente a tutti gli effetti. Soprattutto perché, in quel ruolo, il Napoli ha preso un certo Kevin De Bruyne (anche se è un trequartista a tutti gli effetti). A quanto pare, però, poco importa visto che il tecnico vuole puntare ancora su di lui visto che lo ritiene una pedina fondamentale nel suo scacchiere di gioco.

Come annunciato in precedenza il 29enne era dato come sicuro partente. Non solo le sirene dall’Arabia Saudita, ma anche dalla Turchia dove il Besiktas ci aveva provato fino in fondo, ma senza successo.

A questo punto è molto probabile che il calciatore, insieme al suo entourage, a breve incontreranno De Laurentiis e la dirigenza azzurra per discutere del rinnovo del contratto. Lo stesso che andrà in scadenza tra poche settimane. Si parla di un rinnovo di tre anni con adeguamento importante dell’ingaggio.