Grazie Parma, ora devo voltare pagina | Man va a giocarsi lo scudetto: ma non raggiungerà Chivu

Man lascia il Parma e firma per una Big della serie A, lotterà per lo scudetto ma non giocherà con l’Inter, ecco per chi firmerà

Dennis Man è stato protagonista della salvezza del Parma. Il 26enne rumeno si è trovato a proprio agio nel finale di stagione, sotto la guida del connazionale Cristian Chivu che lo ha valorizzato al massimo. L’esterno ha dimostrato di avere giocate importanti e di potere dire la sua in serie A.

Gli emiliani non hanno potuto trattenere il proprio allenatore, scelto dall’Inter come erede di Inzaghi, e lo stesso destino sembra riguardare l’esterno, in procinto di compiere il grande salto, al giro di boa della carriera, e di trasferirsi in una Big del campionato.

Man che non dovrebbe seguire Chivu all’Inter, con i nerazzurri che adotteranno un modulo che non consente agli esterni di attacco di trovare spazio, dato che gli esterni saranno abbassati in mezzo al campo e dovranno essere capaci anche in fase di copertura.

Un altro club, però, è intenzionato a metterlo sotto contratto, consapevole di potere sfruttare le sue accelerazioni sulla fascia per incrementare il bottino realizzativo e lottare per lo scudetto.

Man è pronto per giocarsi le sue chance in una Big di serie A

Dennis Man piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri, che adotterà un tridente d’attacco e che ha chiesto alla dirigenza di avere una valida alternativa in ogni zona del campo.

Il progetto dei biancocelesti è ambizioso e l’assenza di competizioni europee sarà un vantaggio per il mister toscano e per la squadra, che potrà concentrarsi sul campionato e cercare di migliorare il secondo posto, centrato tre campionati fa.

Le mosse della Lazio sul mercato, l’attacco potrebbe essere rinnovato

L’approdo a Formello di Man è condizionato dalla cessione di Tchaouna, nel mirino del Burnley, con la Lazio che ha chiesto 15 milioni, una cifra simile a quella che sarebbe investita per Dennis. Mancino di piede, allestirebbe il tandem sulla fascia destra con Isaksen.

Nel caso di partenza di Castellanos, i piani di Lotito sono quelli di puntare su Raspadori e Mikel Oyarzabal, capitano della Real Sociedad e attaccante della Spagna. L’organico non sarà smantellato, date le potenzialità espresse nel corso della stagione da poco conclusa, ma i ritocchi saranno funzionali al gioco differente che sarà proposto, rispetto a quello di Marco Baroni.