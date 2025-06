Questa è una squadra di campioni, per te non c’è posto | La Juventus ha deciso: vendono lui per riempire le casse

La Juventus non ha più intenzione di puntare su di lui: la cessione è stata già annunciata, finanzierà i nuovi acquisti

La Juventus ha iniziata definitivamente la sua rivoluzione. E’ certamente strano leggere questa parola, dato che è praticamente ciò che è stato fatto lo scorso anno, ma era doverosa in seguito al totale fallimento della scorsa stagione.

Non c’è stata competizione in cui i bianconeri hanno performato ad alti livelli. Non sono mai entrati nella lotta scudetto, hanno abbandonato la UCL ai playoff e la Coppa Italia ai quarti di finale, oltre a perdere la prima gara di Supercoppa Italiana.

Motivazioni più che ragionevoli per arrivare ad esonerare il loro allenatore e chi ha puntato tutto su di lui. Fuori dunque Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, dentro Igor Tudor e per ora Damien Comolli e Giorgio Chiellini.

L’obiettivo è riportare la Vecchia Signora dov’è sempre stata: ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ecco perché è entrato a far parte del club chi la maglia l’ha già indossata, ascoltando a gran voce i tifosi che chiedevano “la Juventus in mano agli juventini”.

Rivoluzione in atto

Questo ribaltamento include nello specifico la rosa. La società ha intenzione di piazzare svariate cessioni, così da aumentare il budget da utilizzare e mettere a disposizione dell’allenatore croato una rosa così concorrenziale da poter agilmente disputare tutte le competizioni.

Ed è per questo che ha decisa di dar via uno dei calciatori che indossano la maglia a strisce da più tempo. Bisogna riempire le casse, motivo per cui, tra tutti i calciatori presenti nel suo ruolo, è stato scelto lui come vittima sacrificale.

Tempo finito

Il suddetto è Weston McKennie, acquistato l’ultimo giorno di calciomercato del 2020. Lo statunitense non ha mai trovato una vera e propria stabilità alla Juventus, a parte con Andrea Pirlo, tant’è che è stato più volte mandato in prestito in varie squadre europee.

Dopo le ultime gare da titolare fisso si credeva che avesse finalmente conquistato il posto negli 11 ma le tante complicazioni nate per il rinnovo contrattuale stanno inducendo la dirigenza a cederlo. Per lui chiedono circa 25 milioni di euro, una cifra abbordabile, specialmente per i club di Premier League. Su di lui c’è difatti il forte interesse del Leeds, squadra in cui ha militato un paio d’anni fa, Everton e West Ham. Si attendono nuovi risvolti in merito al trasferimento ma è chiaro che il classe 1998 è stato nuovamente bocciato dalla Juventus.