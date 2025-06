La Champions l’hai vinta, ora ti riportiamo in Italia | Donnarumma di nuovo in Serie A: era solo questione di tempo

Dopo aver sollevato al cielo la Champions League, col suo PSG, ora Gianluigi Donnarumma è pronto al ritorno in Italia

In questo momento la sua stagione sportiva 2024-2025 è da considerarsi tutt’altro che finita. Per il semplice motivo che è attualmente impegnato con il suo Paris Saint Germain al Mondiale per Club. L’obiettivo, anche in questa occasione, è quello di vincerlo.

Da come avete ben potuto intuire ovviamente stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma che, da qualche anno, si è consacrato come uno dei migliori portieri al mondo. Cosa che ha dimostrato, appunto, negli ultimi mesi: ovvero quando ha sollevato al cielo la Champions League.

La prima della storia del club francese e, soprattutto, la prima del nativo di Castellammare di Stabia. Il classe ’99, come tutti ben sanno, andrà in scadenza di contratto il prossimo anno. Incontri con la dirigenza parigina, per un possibile rinnovo, ancora non sono in programma.

Ed, a quanto pare, non è detto che ce ne saranno. Ed è per questo motivo che si sta ipotizzando, sempre di più, un possibile ritorno del calciatore in Italia. In Serie A. Un campionato che conosce molto bene dopo aver esordito ed essere cresciuto con la maglia del Milan.

Donnarumma ritorna in Serie A, affare ad un passo: colpo a zero

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che il calciatore lasci un club a parametro zero. Proprio come ha fatto al Milan nell’estate del 2021 per approdare proprio al PSG. Ovviamente, ci teniamo a ribadirlo, si tratta semplicemente di una ipotesi ed una semplice supposizione di mercato. La cosa certa è che il portiere nutre di una grandissima stima da parte di moltissime squadre: sia estere ma soprattutto italiane. Le stesse che sognano il suo ritorno nel nostro Paese.

Come l’Inter che, a dire il vero, sta già pensando al dopo-Sommer. La carta d’identità dello svizzero non è un fattore da sottovalutare. A dicembre saranno addirittura 37 per l’ex nazionale svizzero. Ed anche lui andrà in scadenza di contratto. Si tratterebbe di un colpo gratis per i nerazzurri. Tanto è vero che il presidente Marotta, quando si tratta di queste cose, può essere considerato un vero e proprio maestro. Anche se la “Beneamata” non è affatto l’unica squadra pronta a tentare un approccio con l’estremo difensore.

Donnarumma di nuovo in Serie A, colpo per la prossima estate: arriva a zero

Non solo l’Inter sulle tracce del portiere campano. Anche il Napoli potrebbe farci un serio pensierino. Soprattutto nel caso in cui dovesse essere ceduto l’eroe dei due scudetti conquistati negli ultimi 3 anni, vale a dire Alex Meret.

Il friulano è sempre più vicino al rinnovo (contratto in scadenza tra pochi giorni), ma il suo futuro potrebbe risultare sempre in bilico. Intanto De Laurentiis e Manna osservano con massima attenzione anche questa pista. Donnarumma, intanto, continua i suoi impegni negli USA ed aspetta novità sul suo futuro.