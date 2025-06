Ci sai ancora fare, che ne dici di darci una mano? Bernardeschi riabbraccia la Serie A: subito scintille con la Juventus

Bernardeschi torna in Italia, vuole entrare di nuovo nel giro della Nazionale ed essere convocato per i Mondiali, ecco la sua nuova squadra

Federico Bernardeschi è da tre anni uno dei giocatori più talentuosi della MLS, leader tecnico e carismatico del Toronto FC. L’esterno azzurro ha scelto di trasferirsi negli Usa a 28 anni, al giro di boa della sua carriera, e dopo avere vinto gli Europei con la Nazionale italiana.

Dopo cinque anni tra le fila della Juventus, protagonista di quattro campionati conquistati dai bianconeri, ha deciso di cambiare vita e di cimentarsi in una realtà lontana dal calcio europeo, con meno pressioni rispetto a quelle che respirava a Torino.

Un talento puro che ha fornito le prestazioni migliori a Firenze, con i tifosi viola che non hanno digerito il suo trasferimento ai rivali storici bianconeri, inaugurando una direzione di mercato seguita da altri tesserati dei toscani, da Chiesa a Vlahovic.

Nonostante il giocatore abbia dichiarato più volte di trovarsi molto bene nella città canadese, torna di moda il suo accostamento a qualche club di serie A, con l’ipotesi del suo ritorno in Italia in un anno importante, che porterà ai Mondiali che si terranno proprio nell’attuale Paese in cui vive Federico.

Bernardeschi sogna di vestire di nuovo la maglia azzurra

Il nuovo ciclo che sta per iniziare a Coverciano, con Gennaro Gattuso come commissario tecnico, fa sperare Bernardeschi in una convocazione che manca da tempo. Per tornare nel radar della Nazionale, il fantasista dovrebbe, però, trovare spazio in una squadra di serie A.

La sua futura destinazione potrebbe essere Bologna, in cerca di profili d’esperienza che possa dare una mano in campo europeo e all’interno dello spogliatoio. La sua mentalità vincente rappresenterebbe un esempio per i giovani talenti che Vincenzo Italiano avrà il compito di valorizzare.

Bernardeschi ha il contratto in scadenza, è un’occasione di mercato

Bernardeschi potrebbe essere conteso anche dalle due squadre della Capitale. Sarri e Gasperini apprezzano profili con caratteristiche tecniche simili e Federico sarebbe utilizzato come un jolly nel reparto offensivo.

Il contratto con il Toronto scade nel 2026 e quest’estate dovrà essere definito il suo futuro, con un prolungamento o un addio anticipato per capitalizzare un minimo dalla cessione.