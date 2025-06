E’ stato bello, ma devo ritirarmi | Grazie di tutto Napoli: adesso farà l’allenatore

Il calciatore ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, Napoli (e non solo) in lacrime: futuro da allenatore

Prima o poi per un calciatore arriva quel momento in cui bisogna prendere una decisione. Quella più importante della propria carriera: ovvero quella di farsi da parte e di appendere definitivamente le scarpette al chiodo.

Proprio come ha fatto l’atleta. Anzi, a questo punto, ex atleta. L’annuncio del suo ritiro, però, è avvenuto in maniera completamente diversa rispetto a quello che hanno fatto i suoi ex colleghi.

Un futuro ancora tutto da scrivere visto che la decisione di ritirarsi dal calcio è ancora molto calda. C’è già chi, però, lo vede benissimo in panchina. Magari come allenatore. Una ipotesi, questa, assolutamente da non scartare affatto.

Per lui, però, ci sarà ancora l’ultimo atto in cui metterà gli scarpini per l’ultima volta: ovvero nell’occasione nel poter dare addio al calcio ad un amico che ha deciso di farsi da parte già da molto tempo.

Addio al calcio, l’ex Napoli appende le scarpette al chiodo

La sua ultima esperienza sportiva è stata in Turchia, precisamente al Galatasaray. Adesso per Dries Mertens è arrivato il momento di farsi da parte e di salutare il calcio. L’attaccante belga, a 38 anni compiuti, smetterà per sempre con questo sport. “Ciro”, come soprannominato dai tifosi partenopei, scenderà in campo l’ultima volta il 5 luglio. Non in un match ufficiale, ma per dare l’addio al calcio di un suo vecchio compagno di squadra nonché ex capitano: vale a dire Marek Hamsik.

Per la precisione Mertens non ha ufficializzato il suo addio. Il tutto è stato scoperto con un breve filmato condiviso dallo slovacco sul profilo Instagram. Una partita speciale non solo per Hamsik, ma anche per il folletto belga: “Non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio ma per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te perché rimarrai sempre il mio capitano“. Una maniera molto diversa nell’annunciare l’addio al calcio.

Addio al calcio, futuro da allenatore? Ipotesi da non scartare…

Un legame, quello tra Dries Mertens e la città di Napoli, a dir poco indissolubile. Nonostante il suo addio non ha mai dimenticato la città azzurra. Tanto è vero che la sua casa a Palazzo Don Anna è sempre lì. Poche settimane fa gli è stato conferita la cittadinanza onoraria al Maschio Angioino. Con i partenopei ha vinto due Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Come annunciato in precedenza, il prossimo 5 luglio, scenderà in campo per l’ultima volta in quel di Bratislava.

Insieme ad Hamsik, quindi, anche Dries Mertens che detiene un record da non sottovalutare: ovvero quello di essere ancora il miglior marcatore di sempre del club con i suoi 148 gol realizzati. Il suo futuro? A questo punto non è assolutamente da escludere che possa intraprendere la carriera di allenatore. Magari iniziando in una delle giovanili delle squadre partenopee. Tutto può succedere. Per il momento, però, Mertens si sta godendo questi ultimi giorni da atleta. Poi inizierà un nuovo capitolo della sua vita.