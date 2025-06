Non importa se sei il capitano, non ti voglio più vedere | Ultim’ora Lazio: occasione a parametro zero

Il capitano dei biancocelesti è in procinto di lasciare la Capitale, non farà parte del nuovo corso targato Sarri

Dopo aver concluso il campionato al settimo posto, con la conseguente esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione, la Lazio ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri, chiamato di nuovo a gestire lo spogliatoio poco più di un anno dopo l’esonero.

Il tecnico toscano ha accettato la proposta di una squadra che ha portato al secondo posto, migliore piazzamento della presidenza di Claudio Lotito e che, adesso, vuole approfittare dell’assenza di competizioni internazionali, per disputare un campionato ai vertici.

La rosa è stata rinnovata in larga parte rispetto a quella che ha lasciato, con diversi senatori che hanno cambiato casacca, da Ciro Immobile a Luis Alberto, ma con Pedro e Romagnoli come leader di uno spogliatoio giovane e volenteroso.

Il direttore sportivo Fabiani è al lavoro per individuare i profili congeniali al gioco offensivo del mister che confida di avere ancora a disposizione un regista di qualità come Nicolò Rovella e un bomber come Taty Castellanos.

Lotito cede con difficoltà i propri giocatori ma tiene conto delle indicazioni del mister

Il patron Claudio Lotito ha dimostrato negli anni di non essere disposto a cedere facilmente i pezzi pregiati della rosa, accettando solo offerte congrue e mettendosi pure contro i propri tesserati che avevano espresso la volontà di andarsene.

Un pugno di ferro che ha dato i suoi risultati e che ha consentito alla squadra di mantenere per alcune stagioni lo stesso zoccolo duro di giocatori, fattore che ha permesso la crescita del collettivo, con l’apice raggiunto proprio durante la prima esperienza di Sarri in panchina.

Il capitano non rientra nel progetto tecnico della Lazio, sarà ceduto

La Primavera ha centrato i play-off nella stagione appena conclusa, un risultato in linea con gli obiettivi prefissati per gli uomini guidati da Sanderra. Il leader e capitano è Marco Nazzaro.

Il centrocampista classe 2005 sembra essere destinato a lasciare la squadra e ad accasarsi in Lega Pro, con tre squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti, come le neopromosse Sambenedettese e Casarano, oltre al Picerno. Una nuova realtà che potrebbe accelerare il suo processo di crescita, per poi tornare con un maggiore bagaglio di esperienza a Roma.