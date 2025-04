ULTIMORA Derby: Inzaghi ne perde un altro contro il Milan | Epidemia alla Pinetina

Non finisce qui la terribile ventata di sfortuna che si è abbattuta sull’Inter: Inzaghi ne ha perso un altro per il Derby di Coppa Italia

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento incredibilmente magico. Molto probabilmente si tratta del migliore della sua gestione nerazzurra dato che siamo quasi al termine del mese di Aprile e sono ancora in corsa per vincere il Triplete.

Nel caso ci riuscisse, oltre a confermarsi come l’unico club italiano a riuscirci, entrerebbe di diritto nell’Olimpo della storia del calcio. Raggiungerebbe il Barcellona ed il Bayern Monaco, che detengono il primato della classifica per il maggior numero di Treble conquistati.

Dopo il 2010 con Josè Mourinho, potrebbero ripetersi esattamente 15 anni dopo. Ed hanno tutte le carte in regola per farlo dato che occupano attualmente la prima posizione nel tabellone di Serie A e sono in semifinale sia di Coppa Italia che di Champions League.

Li aspetta davvero un calendario complicatissimo. Tanti scontri contro rose forti e complicate da affrontare, che saranno decisivi per alzare trofei a fine stagione. Si sta giocando il tutto per tutto, con l’obiettivo di vincere ogni competizione: sono in modalità All or Nothing.

Perdono pezzi

Già è di per sè una situazione difficile, ancor di più se la squadra non è al completo. Sono mesi che i nerazzurri non riescono ad esser completamente a disposizione del mister piacentino, che settimana dopo settimana è costretto ad inventarsi nuove strategie.

Dando uno sguardo all’infermeria, ci sono vari assenti. Figurano Piotr Zielinski per una distrazione al gemello mediale della gamba destra e Denzel Dumfries, che ha rimediato un guaio muscolare alla coscia destra. Ai due però si è aggiunto un altro calciatore alla lista, uno dei titolarissimi e più decisivi di quest’annata.

Ai box

Si tratta di Marcus Thuram, che da mesi sta lottando contro il suo fisico pur di essere presente nel rettangolo di gioco e mettersi a disposizione per i compagni ed i tifosi. L’attaccante francese, come comunicato dal club, in seguito alla sfida contro i bavaresi valevole per l’accesso alle semifinali di UCL, ha riportato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

Un infortunio la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni ma che sicuramente lo farà rimanere ai box per l’importantissima sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano, una delle squadre più in forma del campionato. In fortissimo dubbio è la sua presenza anche nel Derby della Madonnina di ritorno, valevole per la finale di Coppa Italia ma le sensazioni non sono positive. Si attendono nuovi risvolti in merito alla vicenda, con lo staff medico che farà di tutto per recuperarlo, valutando le sue condizioni giorno dopo giorno.