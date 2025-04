Colpo basso clamoroso:”Mi voleva il Milan, ma il club si è opposto” | Il nerazzurro ha rivelato tutto

Il calciatore nerazzurro ha sganciato una bomba: era vicinissimo al Milan, la trattativa era in uno stato decisamente avanzato

Il mondo del calcio cela sempre dei misteri dietro di sè. Soprattutto per quanto concerne i trasferimenti mancati da una squadra all’altra, che dopo anni ed anni vengono rivelati facendo rimanere i rispettivi tifosi totalmente sotto shock.

Ce ne sono svariati di una caratura tale che avrebbero potuto cambiare la storia del calcio. Uno su tutti Cristiano Ronaldo, che sarebbe potuto diventare una leggenda dell’Arsenal ma che ha scritto parte della storia del Manchester United.

Proprio in una recentissima intervista rilasciata da un calciatore ancora in attività, si è parlato di una sua mancata cessione. Nello specifico si tratta di un atleta nerazzurro che sarebbe potuto passare al Milan qualche anno fa, bloccato però dal suo club.

Il protagonista della trattativa ha raccontato che la negoziazione tra lui, il suo agente e le due società è durata per settimane. Sembrava tutto fatto e che fosse ad un passo dalla firma ma all’ultimo fu deciso di non finalizzarla.

Ad un passo dai rossoneri

Il difensore, intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha parlato del presente, del futuro e delle sliding doors della sua carriera. Ha vestito svariate maglie italiane durante quest’ultima ma mancavano all’appello proprio i rossoneri, con i quali, ha ribadito, che avrebbe avuto molto piacere di giocare.

Sarebbe stato un ottimo colpo per entrambi e magari sarebbe potuta divenire la colonna portante della difesa del Diavolo. Coincidenza ha voluto che le sue parole siano state rilasciate proprio nella stagione in cui il Milan ha dimostrato enormi lacune nella fase difensiva, che chissà se fossero nate anche con la sua presenza nella retroguardia.

L’opposizione del club

Il giocatore in questione è Merih Demiral. Il classe 1998 ha esordito in Italia con il Sassuolo, squadra in cui si è affermato e si è fatto notare a tal punto da essere ingaggiato dalla Juventus e poi dall’Atalanta. Attualmente milita nell’Al-Ahli in Arabia Saudita ma ha sempre dimostrato il suo forte legame con la Nazione azzurra, che l’ha reso importante nel calcio professionistico.

Parlando del suo percorso ha citato proprio il momento in cui è stato vicinissimo a firmare per i 7 volte Campioni d’Europa: “Ero vicinissimo al Milan, però dopo aver parlato con la mia attuale società abbiamo deciso di non andare a giocare lì. Il Milan è una grande squadra, e mi piacerebbe un giorno lavorare con Pioli. Già quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Maldini, ma dopo non si fece più nulla”.