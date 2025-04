Allegri? Non esiste: il nuovo allenatore è Paulo Fonseca | RItorno assurdo, firma fino al 2027

Il contratto è stato depositato, Paulo Fonseca è divenuto ufficialmente l’allenatore della squadra: Allegri definitivamente bocciato

Massimiliano Allegri rischia seriamente di farsi un altro anno sabbatico. La sua scelta di non allenare in questa stagione aveva come obiettivo quello di riprendersi mentalmente da un’annata travagliatissima con la Juventus ma c’è pericolo che ne diventino due.

Siamo agli sgoccioli di Aprile ed il tecnico livornese è ancora senza squadra. E’ strano dirlo per una figura della sua caratura, eppure è realtà. Al momento non ci sono stati contatti frequenti con nessuna società, il che aumenta sempre più le probabilità di non vederlo seduto su una nuova panchina.

Una situazione che molti avrebbero reputato impossibile sino ad una settimana fa. Secondo le voci che circolavano Allegri aveva svariate offerte sul tavolo, ma ad oggi sembra che si sia passati dall’avere l’imbarazzo della scelta a non averne nessuna.

E’ pur vero che è stato lui stesso a restringere il campo. Ha avuto molte proposte dall’estero, nello specifico dall’Arabia Saudita, dalla Premier League, dalla Ligue 1 e dal La Liga ma le ha messe in stand- by. Questo perchè ha sempre prediletto il voler restare in Italia, ma le opportunità sembrano scarseggiare.

Fregato dalla concorrenza

Si ipotizzava che fosse stato accostato a società del calibro di Milan, Roma ed Atalanta e che dunque spettasse a lui decidere dove andare. Non sembra però esser così dato che nonostante tutte e tre cambieranno allenatore a fine stagione, nessuna ha fatto un concreto passo avanti.

L’unico club che realmente era intenzionato a tesserarlo, ha improvvisamente cambiato idea. Questo perchè il loro attuale mister sta ottenendo dalla rosa un rendimento così straordinario che è stato immediatamente confermato per i prossimi due anni mediante un nuovo contratto.

Conferma più che meritata

Colui che ha immediatamente bruciato la concorrenza di un colosso come Allegri è Paulo Fonseca. Il portoghese sta dimostrando come la vita possa cambiare in pochi attimi dato che fino a qualche mese fa era senza squadra, dopo esser stato bistrattato dai rossoneri, mentre oggi ha una delle percentuali di vittoria più alte d’Europa.

Alla guida del Lione sta facendo benissimo, tant’è che John Textor, proprietario dei Les Gones, ha deciso insieme alla dirigenza di nominarlo come allenatore definitivo. Certo, la sconfitta nella folle gara di Europa League contro il Manchester United di Rubèn Amorim pesa ancora come un macigno ma bisogna ancora centrare la qualificazione in Champions League, traguardo che non hanno intenzione di lasciarsi scappare.