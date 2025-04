Caos a fine partita: l’attaccante è squalificato | Deve saltare 10 giornate di campionato

Bologna VS Inter - foto LAPRESSE - Interdipendenza.net

Al triplice fischio si è sfiorata la rissa tra le due squadre: l’attaccante è stato squalificato per 10 partite di campionato

Ogni Scudetto dell’Inter passa sempre e solo per Bologna. Una squadra che si è rivelata fatale per il Biscione nella storia recente e chissà se lo sarà anche in questo campionato di Serie A dato che ha portata i 3 punti a casa nell’ultima gara giocata.

Allo Stadio Dall’Ara è successo di tutto, anche perchè si giocavano tutto. Gli ospiti, la squadra di Simone Inzaghi, lottano per il tricolore, mentre i padroni di casa, la squadra di Vincenzo Italiano, lotta per confermare un posto per la prossima edizione di Champions League.

Una partita tiratissima dal primo all’ultimo minuto, dato che entrambe le squadre avevano come unico obiettivo quello di vincere, ma solamente una l’ha spuntata: i rossoblù. Un enorme danno per i nerazzurri, che hanno permesso al Napoli di riavvicinarsi in classifica.

Adesso la squadra di Antonio Conte è a pari punti, 71 nel totale. Un testa a testa spettacolare, che nel caso li vedrà nella stessa situazione al termine dell’ultima giornata, si risolverà solamente con uno scontro diretto tra le due parti.

Finale teso

Al triplice fischio del direttore, dato che gli animi si erano già ampiamente surriscaldati in seguito alla rete di Riccardo Orsolini al 94‘ in semirovesciata, è scattato un acceso diverbio tra le squadre. Attimi di tensione hanno pervaso il terreno di gioco, con il pericolo che scattasse una rissa.

Secondo la ricostruzione della vicenda, sembrerebbe esser volata qualche parola di troppo che ha inevitabilmente condotto ad una reazione. Da lì a poco si son avvicinati gli allenatori e lo staff per dividerli, così da evitare che la situazione sfuggesse di mano.

Squalifica pesantissima

Non è ancora chiaro cosa si siano detti nel match di Serie A, a differenza di quanto accaduto in Serie B. Il Giudice Sportivo della Lega, Ines Pisano, ha inflitto 10 giornate di squalifica al calciatore della Cremonese, Franco Vasquez, per violazione dell’articolo 28 comma 1 e 2, ossia per insulti razzisti nei confronti di un altro calciatore.

Si fa riferimento alla gara disputata il 15 Febbraio allo Stadio San Nicola, terminata 1-1 con il pareggio dei biancorossi al 93‘. L’assist della rete allo scadere è stato fornito proprio da Mehdi Dorval, la vittima dell’accaduto, al quale il club grigiorosso ha espresso tutta la sua vicinanza: “Nel condannare fermamente ogni forma di discriminazione dentro e fuori dal campo, la Cremonese ricorda l’impegno concreto della società nel contrasto al razzismo attraverso le numerose attività di responsabilità sociale che coinvolgono in prima persona i propri tesserati e l’intera comunità grigiorossa”.