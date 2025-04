Inter, lutto improvviso | Javier Zanetti ammette: “Avevo un legame speciale con lui”

La scomparsa inaspettata getta nello sconforto il vice presidente dell’Inter, era molto legato a lui, il sentito messaggio di cordoglio

Javier Zanetti si è contraddistinto non solo per l’eccelso talento che ha dimostrato nel corso della sua carriera ma anche per l’estrema sensibilità. In ogni sua dichiarazione emerge un’umanità fuori dal comune, che lo ha reso un calciatore molto amato anche dalle squadre rivali, oltre a una delle ultime bandiere di questo sport, capace di legare la sua immagine a un club per cui ha militato fino al ritiro.

E oggi di questa società, l’Inter, è il vice presidente, un ruolo consono al prestigio che ha ricoperto quando dominava la fascia con le sue sgaloppate e le sue chiusure nei confronti degli avversari, sempre con molta correttezza.

Oltre alla squadra di Milano, Zanetti è molto legato alla sua Nazionale, l’Argentina, che ha avuto l’onore di rappresentare molte volte vestendone i colori con il massimo impegno e senso di responsabilità che ne comportava.

Nelle ultime ore Zanetti è afflitto dal dolore per una morte improvvisa che ha fatto riaffiorare dei ricordi indelebili che conserverà con estremo piacere negli anni a venire.

Nessuno si aspettava che ci lasciasse in questo modo

Zanetti si unisce a molti altri sportivi che hanno voluto esprimere il proprio dispiacere per la dipartita di Papa Francesco, che ci ha lasciati all’età di 88 anni, la mattina del lunedì dell’Angelo.

In un messaggio pubblicato su Instagram, Javier lo ricorda così: “Grazie per la tua umiltà, semplicità ed essere stato sempre vicino alle persone. Riposa in pace, Papa Francesco“.

Zanetti confessa di essere molto addolorato per la sua scomparsa

Zanetti è stato intervenuto da Sky Sport e ha ribadito il suo dolore: “Un giorno molto triste perché ci lascia una persona con grandi valori, umile, molto semplice, che ho avuto onore e privilegio di incontrare più volte insieme alla mia famiglia”.

Ha ammesso di avere avuto un legame speciale con lui: “La prima volta che l’ho incontrato abbiamo parlato della sua passione per il calcio, era tifoso del San Lorenzo e mi ha detto a memoria la formazione della squadra che lui ha visto diventare campione di Argentina. Questo dimostra quanto ci teneva al calcio. Poi abbiamo parlato della Fondazione Pupi, dell’Inter, della nostra Nazionale perché essendo argentino questo legame con lui era ancora più speciale“.