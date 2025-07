Ma ce l’avete con me? Altra batosta per Gasp | Dopo Pellegrini si ferma anche lui: il ritiro inizia nel peggiore dei modi

Il ritiro estivo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini non è iniziato affatto nel migliore dei modi: dopo Pellegrini si ferma anche lui

Domenica 13 luglio è ufficialmente iniziato il ritiro della nuova Roma che ripartirà da Gian Piero Gasperini. Il mister di Grugliasco non può essere del tutto soddisfatto. Soprattutto dalla dirigenza e dal punto di vista del calciomercato.

Per quanto riguarda il fronte delle entrate non ci sono affatto novità. Almeno sino a questo momento. La speranza è che qualcosa, nei prossimi giorni, possa cambiare e che al centro sportivo di Trigoria arrivino facce nuove che possano aiutare i giallorossi.

Mercato a parte, però, c’è anche un piccolo fattore da non sottovalutare e che fa andare completamente “in bestia” gli allenatori: ovvero quando i loro calciatori sono costretti allo stop per infortuni.

Se in un primo momento era toccato a Lorenzo Pellegrini (non ha iniziato ad allenarsi poiché sottoposto ad un delicato intervento), il tecnico piemontese ha perso il suo primo calciatore in allenamento.

Roma, il ritiro non inizia nel migliore dei modi: c’è già un primo ko

Come annunciato in precedenza l’unico assente nel giorno del primo giorno di lavoro è stato il capitano. Dopo aver messo definitivamente alle spalle l’infortunio che lo ha condizionato tagliandolo dagli ultimi impegni della passata stagione, Pellegrini si è sottoposto ad intervento chirurgico al naso. Pochi giorni fa il centrocampista si è sottoposto ad una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Invece, sul campo di allenamento, c’è stato il primo stop forzato.

Si tratta di Anass Salah-Eddine. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi vicini ai capitolini sembra che il difensore, nei giorni scorsi, non ha preso parte alla seduta odierna perché vittima di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Lo stesso che lo ha tenuto fermo ai box. Le condizioni fisiche del calciatore verranno valutate con il trascorrere dei giorni. La squadra, intanto, non si ferma e continua a lavorare sotto gli ordini di mister Gasperini. Lo stesso che ha già iniziato la doppia seduta.

Roma, primo infortunio della stagione: che tegola per Gasp

L’olandese, in questo momento, è al riposo e spera di poter ritornare utile alla causa giallorossa e del suo allenatore. Giunto nella Capitale nell’ultima sessione del calciomercato invernale, il classe 2002 è sceso in campo solamente in 3 occasioni con l’ex allenatore Claudio Ranieri.

Tanto è vero che, fino a pochi giorni fa, si era parlato addirittura di un suo possibile addio anticipato non solo alla Roma ma al campionato italiano. Si parlava, infatti, di un possibile interessamento del Feyenoord che avrebbe voluto riportarlo in Eredivisie. A smentire tutte le voci ci ha pensato il suo agente, Mo Sinouh. Quest’ultimo, infatti, oltre a smentire il tutto ha fatto sapere che il suo assistito è felice di rimanere nella Capitale.