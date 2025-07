Tu e tu, a Dimaro manco ci arrivate | Conte li ha cacciati dal ritiro: hanno ricevuto la letterina nera

Il Napoli parte per il ritiro di Dimaro e Antonio Conte ha le idee chiare anche sugli esuberi, due giocatori sono in uscita

Il Napoli è scatenato sul mercato. Dopo avere messo sotto contratto un top player come Kevin de Bruyne, approdato in Campania dopo essersi svincolato dal Manchester City, i partenopei hanno investito quasi 100 milioni per ingaggiare tre profili di enorme prospettiva.

Il reparto offensivo è stato rinforzato con Lorenzo Lucca, reduce da un’ottima annata tra le fila dell’Udinese e pronto a giocarsi un posto da titolare con Romelu Lukaku per il ruolo di terminale offensivo degli azzurri.

Gli esterni potranno contare sulla rapidità di Noa Lang, proveniente dal Psv, stessa squadra dalla quale è stato acquistato Dries Mertens nel 2013, poi diventato una delle bandiere del club.

Un Napoli che ha pensato a puntellare anche la retroguardia con l’innesto di Beukema, tra i centrali rivelazione dell’ultima serie A, altro olandese alla corte di Conte, proveniente dal Bologna.

Il Napoli li mette sul mercato, Conte può fare a meno di loro

Ma, mentre è iniziato il ritiro di Dimaro, che consentirà di integrare i nuovi arrivati e ritrovare la condizione fisica dopo le meritate vacanze, due giocatori sono in uscita e non ritenuti centrali nel progetto. Entrambi sono nel mirino della Cremonese che è tornata in Serie A dopo due anni di assenza e che ha deciso di affidarsi ad un’assoluta garanzia in panchina come Davide Nicola per evitare di salutare subito la categoria.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo dei lombardi Simone Giacchetta ha parlato del gradimento nei confronti dei due tesserati dei partenopei, a partire da Pasquale Mazzocchi, profilo molto apprezzato da Nicola, in cerca di profili di esperienza per cercare di raggiungerre l’obiettivo.

Una neopromossa è interessata a due giocatori del Napoli

La Cremonese pensa anche a Walid Cheddira, reduce dal prestito all’Espanyol. La punta, classe 1998, non è mai riuscito a imporsi in serie A e potrebbe avere l’occasione di trovare spazio in un club che ambisce alla salvezza. Un calciatore che piace moltissimo alla dirigenza grigiorossa.

Il Napoli confida di riuscire a cederli entrambi a titolo definitivo, con i biancorossi che potrebbero imbastire una doppia trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.