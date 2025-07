“JURIC ESONERATO”, dopo il ricovero la doccia gelata | Terremoto a Zingonia: scelto il sostituto

Oltre il danno la beffa, Ivan Juric potrebbe essere esonerato dopo il ricovero in ospedale, l’Atalanta medita il da farsi

Le alte temperature sembrano dare qualche problema agli allenatori. Maurizio Sarri ha accusato un malore e, dopo gli accertamenti del caso, è tornato a Formello, con una comunicazione sui social che ha tranquillizzato tutti i tifosi della Lazio.

Prima di lui è stato ricoverato in ospedale Ivan Juric che non ha potuto sostenere l’allenamento a Zingonia e iniziare il ritiro da nuovo allenatore dell’Atalanta a causa di un’infiammazione alle vie aeree che ha provocato un’infezione all’epiglottide.

Il mister croato dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, come ha comunicato il club nerazzurro in una nota ufficiale, ma il nuovo corso post Gasperini non ha avuto inizio in modo sereno.

Intanto l’Atalanta ha ceduto Mateo Retegui per una cifra elevata in Arabia e intende dare fiducia a Gianluca Scamacca, al rientro dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione.

Perché è stato scelto Juric come nuovo allenatore dell’Atalanta

La dirigenza, prima di procedere alle operazioni in entrata, sta valutando di lasciare partire altri pezzi pregiati della rosa ma solo di fronte a offerte ritenute congrue. Si parla, ad esempio, di un interesse dell’Inter nei confronti di Lokmann.

Ivan Juric avrà l’arduo compito di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore ma la scelta è ricaduta su di lui in quanto ritenuto il suo allievo naturale, nonostante i recenti flop alla guida della Roma e del Southampton in Premier League.

Ivan Juric rischia l’esonero, lo scenario che prende forma nelle ultime ore

Uno scetticismo che è stato evidenziato dalla perplessità dei tifosi al momento del suo annuncio come erede di una panchina pesante come quella lasciata vacante da Gasperini, al punto che uno di loro, in un tweet su X, è convinto che saluterà Zingonia molto presto, non ritenendolo all’altezza del ruolo che sta ricoprendo.

I recenti problemi di salute potrebbero convincere i Percassi a tornare sui loro passi ed esonerarlo prima dell’inizio del campionato, con il mercato degli allenatori che dispone ancora di valide alternative. Oggi l’Atalanta è una realtà europea e non ha intenzione di tornare a lottare per la salvezza, il progetto resta ambizioso anche senza Gasperini.