“RITORNA HANDANOVIC”, lo sloveno ha cambiato idea | Altro che ritiro: svelata la nuova squadra

Handanovic torna in campo, a sorpresa il portiere sloveno decide di mettersi di nuovo i guantoni, ecco dove andrà a giocare

Samir Handanovic è stato tra i migliori portieri della sua generazione e della serie A dell’ultimo ventennio. Dopo l’inizio della sua carriera in Slovenia, si è trasferito in Italia, tra le fila dell’Udinese, da sempre attenta a scovare talenti nei Balcani. Poi il passaggio al Treviso, nell’unica e disastrosa annata nella massima categoria del calcio italiano da parte del club veneto.

Nonostante la squadra avesse racimolato pochi punti, le sue prestazioni non avevano lasciato indifferenti, al punto da essere acquistato dalla Lazio. Ma è con la maglia dell’Inter che ha raccolto i risultati migliori, diventandone anche capitano.

Con i nerazzurri ha disputato ben undici stagioni, raggiungendo una finale di Champions e una di Europa League e vincendo un campionato, con Antonio Conte in panchina, mentre con la propria Nazionale ha preso parte alla fase finale dei Mondiali del 2010.

Handanovic è anche il secondo straniero che ha raccolto più presenze in serie A, alle spalle di un’altra bandiera interista come Javier Zanetti. Invece, un record che detiene è quello di calci di rigore parati in assoluto e nel corso di una singola stagione.

Handanovic ha deciso di tornare in campo, ecco quando e dove

Nonostante la sua affidabilità e prontezza tra i pali, ha anche commesso alcune papere che i tifosi non gli hanno perdonato facilmente. Oggi è il tecnico dell’Under 17 dell’Inter, club a cui si è legato anche dopo il ritiro dal calcio giocato.

Un utente su X ha ironizzato sul suo ritorno, facendo un paragone con Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, autore di un clamoroso errore nella Partita del Cuore che si è disputata lunedì 15 luglio a L’Aquila ed è stata trasmessa in diretta su Rai1.

Una partita che ha regalato sorrisi e un momento di solidarietà

Il match ha visto di fronte la squadra dei politici e la Nazionale cantanti, con alcuni video che sono diventati virali e con l’occasione di cimentarsi con il pallone tra i piedi che è avvenuta per racimolare fondi a scopo benefico.

E così alcuni esponenti del governo e anche dell’opposizione hanno messo da parte le rivalità e si sono divertiti per 90 minuti e la gaffe di Giorgetti ha suscitato qualche presa in giro bonaria.