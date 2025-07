“DIMISSIONI GASPERINI”, terremoto a Trigoria | Il mercato non decolla: il mister saluta e se ne va

Gasperini confidava in un mercato importante, la Roma non ha ancora messo a segno nessun acquisto e il mister medita le dimissioni

Le due squadre di Roma sono partite con il freno tirato in questo mese di luglio. La Lazio ha il mercato bloccato a causa di un errore nel bilancio, commesso dal patron Claudio Lotito, e salvo revoche, non potrà effettuare operazioni in entrata in questa sessione estiva, limitandosi a blindare i pezzi pregiati della rosa e a cedere alcuni esuberi per ridurre il numero di giocatori all’interno dello spogliatoio.

I giallorossi sono ancora trascinati dall’entusiasmo con cui si è concluso l’ultimo campionato, testimoniato dalla campagna abbonamenti che è andata a gonfie vele e dall’accoglienza offerta sia a Gian Piero Gasperini che a Frederic Massara.

Nei confronti delle due nuove figure centrali della Roma ci sono molte aspettative ma la campagna acquisti non ha ancora regalato nessuna ufficialità, fatto che sta iniziando a fare storcere il naso a una parte della tifoseria.

Negli ultimi giorni la trattativa più avviata è quella che riguarda Richard Rios, con il Palmeiras che continua a fare muro, nonostante l’offerta dei capitolini abbia raggiunto i 30 milioni di euro. In alternativa la dirigenza pensa a El Ayanoui del Lens.

Un mercato che stenta a decollare quello della Roma

La Roma punta non solo a rinforzare il centrocampo ma anche gli esterni e l’attacco. Piace molto Wesley del Flamengo per il ruolo di terzino. Il brasiliano ha impressionato nella corsa al Mondiale per Club, disputato con la maglia del Flamengo e la pista resta molto calda.

Per il reparto offensivo, invece, il nome che tiene banco è quello di Ferguson, centravanti d’area di rigore che è di proprietà del Brighton ma che ha disputato la seconda parte della scorsa stagione tra le fila del West Ham.

Le dimissioni di Gasperini, non è più convinto delle ambizioni della Roma

Un utente su X ritiene che non lo stupirebbe se Gasperini decidesse di rassegnare le dimissioni, deluso dal mancato arrivo di forze fresche in vista delle prime amichevole che forniranno test utili per preparare l’inizio di campionato.

L’ex tecnico dell’Atalanta ha chiesto garanzie al momento della firma e queste non si sono ancora verificate. La scelta di lasciare Bergamo dopo nove stagioni potrebbe verificarsi un grave errore se la situazione non dovesse sbloccarsi.