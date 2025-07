Riportano Hjulmand in Italia, la cifra convince lo Sporting | Manca solo la firma: il centrocampo è sistemato

Hjulmand in campo con la maglia del Lecce - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Hjulmand torna in Italia, l’ex giocatore del Lecce lascia lo Sporting e firma per una Big di serie A, sarà il rinforzo per la mediana

Pantaleo Corvino ha dimostrato di essere tra i migliori talent scout italiani e sta facendo le fortune del Lecce, al quarto anno di fila in serie A, un record per il club salentino. Tra gli acquisti azzeccati della sua dirigenza vi è stato quello di un centrocampista danese, scoperto nel campionato austriaco, e messo sotto contratto durante la finestra di riparazione di gennaio del 2021.

I pugliesi militavano in serie B e Hjulmand diventa subito una certezza nell’undici titolare, trascinando con il suo dinamismo e la sua grinta la squadra a centrare i playoff. L’obiettivo del ritorno in serie A si concretizza la stagione successiva.

Hjulmand disputerà, poi, una sola annata nella massima serie con i giallorossi, contribuendo a raggiungere la salvezza, per poi essere ingaggiato dallo Sporting Lisbona che decide di investire ben 18 milioni per convincere il Lecce a lasciarlo partire, garantendo così una ricca plusvalenza.

Oggi il giocatore si è consacrato a livello internazionale, ricevendo anche la fascia da capitano della propria Nazionale, a 27 anni. Al giro di boa della sua carriera potrebbe lasciare il Portogallo per fare ritorno in Italia, stavolta per indossare la maglia di una Big.

Hjulmand è un obiettivo concreto di un top club italiano, può tornare in serie A

Infatti, Hjulmand piace molto alla Roma che continua a trattare con il Palmeiras per Rios ma che sta cercando anche delle alternative in una zona ritenuta cruciale per il gioco di Gasperini. I capitolini, però, devono fare i conti con la concorrenza della Juventus, anch’essa priva di un profilo con caratteristiche simili. Negli ultimi tempi il suo è un nome che è stato avanzato dalla dirigenza, oltre a quelli di Xhaka e di Kessie.

Il club lusitano, però, è un osso duro e non ha intenzione, stando a quanto riporta ABola, di fare sconti rispetto alla clausola rescissoria di 80 milioni, una cifra insostenibile per i bianconeri.

La situazione potrebbe sbloccarsi all’improvviso, ecco come

La trattativa potrebbe avere qualche margine nel caso di inserimento come contropartita tecnica di Alberto Costa, terzino molto gradito ai campioni della Liga portoghese e che la Juventus valuta 20 milioni.

Damien Comolli sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione che al momento appare complicata ma la Juventus ci ha spesso sorpreso, lavorando sotto traccia e concludendo affari nel giro di poco tempo.