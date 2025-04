Ibra lo voleva al Milan, Marotta lo ha beffato un’altra volta | Colpo folle dal Manchester United

Ancora una volta i nerazzurri si muovono per primi: Marotta beffa Ibrahimovic e si porta al casa un colpo folle.

“Straordinaria”. È questo l’aggettivo giusto per descrivere la stagione dell’Inter fino ad ora. La squadra milanese è in corsa per tutti gli obiettivi stilati ad inizio anno e la fiducia è altissima.

I nerazzurri sono in piena lotta Scudetto lottando di settimana in settimana con il Napoli di Conte, si giocheranno la conquista della finale di Coppa Italia nel derby di ritorno con il Milan e hanno vinto la doppia sfida contro il Bayern Monaco, accedendo alla semifinale di Champions League.

Una cavalcata impressionante che dimostra – ancora una volta – quanto il lavoro fatto in questi anni si sia rivelato vincente.

Ma la chiave del successo in casa Inter è proprio la capacità di programmazione e Marotta non ha affatto intenzione di cambiare. Il presidente sta guardando già al prossimo anno e ha già pensato ad un grande colpaccio.

Battuta la concorrenza del Milan

Il primo punto che la dirigenza in Viale della Liberazione sta affrontando in queste ore è senza dubbio il rinnovo di Simone Inzaghi. Tutto fa pensare che ci sia un accordo tacito sul continuare ancora insieme e ora si starebbe lavorando sulle cifre e sul prolungamento del contratto.

A questo potrebbe seguire poi il primo investimento di mercato, con Beppe Marotta che ha già messo nel mirino il suo prossimo obiettivo. Si tratta di Victor Lindelof, difensore centrale probabilmente dato in partenza dal Manchester United.

Un rinforzo per la difesa

Con Acerbi che il prossimo anno compirà 38 anni e De Vrij in uscita a parametro zero, Lindelof potrebbe essere il tassello fondamentale su cui puntare per ringiovanire il reparto difensivo interista, senza necessariamente perdere qualità. Per Ekrem Konur, giornalista turco e particolarmente attivo sulle tematiche di calciomercato, il calciatore 30enne svedese sarebbe sul taccuino di alcuni club di Serie A.

Molto probabilmente si tratta di Inter e Milan, ma anche questa volta i rossoneri non sono riusciti ad arrivare prima di Marotta e Ausilio. Il classe ’94 è in scadenza di contratto e Marotta potrebbe aver già convinto il suo entourage a sedersi sul tavolo delle trattative.