“Vendere subito Thuram”: l’Inter si qualifica, ma i tifosi “piangono” | E’ successo dopo la Champions

Marcus Thuram sarà ceduto la prossima estate, i tifosi chiedono a gran voce di lasciarlo partire dopo l’ultima partita di Champions

L’Inter si è qualificata alla semifinale di Champions League al termine di una gara sofferta e combattuta. I nerazzurri si presentavano forti del vantaggio maturato nella gara d’andata all’Allianz Arena ma il Bayern Monaco si è mostrato convinto dei propri mezzi, con l’obiettivo di rimontare il risultato.

A inizio ripresa il pubblico di San Siro è stato gelato dalla rete di Harry Kane che ha concluso in diagonale, sorprendendo Dimarco, incapace di chiudere il tiro del bomber inglese.

La reazione dell’Inter è stata esemplare, con un’intensità che ha portato ad alzare il baricentro e chiudere nella propria area la squadra di Kompany. Una pressione che ha portato al pari immediato, con il tocco sotto porta di Lautaro Martinez.

Nemmeno il tempo di festeggiare che i padroni di casa hanno continuato ad attaccare ed è arrivato il 2 a 1 con il primo goal in Champions di Benjamin Pavard, ex di turno. Ma la pratica non si è chiusa, tanto che il Bayern Monaco ha pareggiato a quindici minuti dalla fine, costringendo l’Inter a un finale al cardiopalma.

La cessione immediata è chiesta dai tifosi, non hanno gradito la sua prestazione

I tifosi hanno criticato la scelta di Inzaghi di sostituire il capitano per fare entrare Taremi, quando il peggiore in campo, in totale affanno, era il compagno di reparto Marcus Thuram.

In molti sui social hanno speso parole poco carine nei confronti del centravanti francese, chiedendo un’immediata cessione, certi anche del fatto che il giocatore abbia parecchio mercato all’estero, con una cifra che potrebbe poi essere investita per trovare un degno sostituto.

Fuori condizione e in affanno, Inzaghi non lo ha sostituito

Delle critiche che possono apparire ingenerose nei confronti di una punta che ha fornito spesso prestazioni di alto livello e che è stato decisivo nella prima parte della stagione, quando Lautaro era fuori condizione.

A Thuram non resta che mettere a zittire gli scettici, magari già nella doppia sfida di semifinale contro il Barcellona, che porta alla mente della curva nerazzurra ricordi indelebili di 15 anni fa, con la speranza che l’esito sia analogo. Per centrare la seconda finale in tre anni servirà l’apporto di tutti i giocatori a disposizione di mister Inzaghi, compreso, appunto, Thuram.