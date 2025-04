Come Tonali, Marotta imita Cardinale | 100 milioni in Premier League, casse rimpolpate

Il Presidente nerazzurro si sfrega le mani ed è pronto ad ascoltare le offerte dall’Inghilterra.

Sono solo 7 le partite di campionato mancanti prima di mettere in archivio anche questa avventura di Serie A 2024-25.

Ma la stagione dell’Inter, si spera, potrebbe durare un po’ più a lungo: tutto dipende da come andrà in Champions League e, prima su tutte, il ritorno della doppia sfida contro il Bayern Monaco.

Non si conosce ancora l’esito del cammino nerazzurro (che consiste ancora di tre strade: campionato, Champions e Coppa Italia), ma i dirigenti di Viale della Liberazione possono già raccogliere le prime note positive.

A prescindere da come finirà, la Milano nerazzurra ha in casa un gioiello preziosissimo che vale oro e che fa gola anche in Premier.

100 milioni per Barella

Che fosse un giocatore di grandi qualità si era capito ben prima di quest’anno. Nicolò Barella sta giocando alla grande e negli ultimi 12 mesi è diventato il perno fondamentale non solo della rosa di Simone Inzaghi, ma anche della Nazionale italiana a guida Spalletti. Parole, non fatti: nell’andata contro il Bayern il numero 23 dell’Inter ha dato dimostrazione di tutte le sue capacità, dominando su tutti i palloni e dimostrando maturità e personalità.

Non si tratta di dettagli e tutto questo non viene dato per scontato per nulla nella sede principale nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta sa bene che se dovesse arrivare un’offerta per il centrocampista cagliaritano la richiesta non potrà che essere pari o superiore a 100 milioni di euro. Cifra tutt’altro che esagerata, dato che Barella ad oggi è probabilmente il miglior interprete al mondo nel suo ruolo.

L’offerta dalla Premier

Questo non vuol dire che l’Inter stia cercando di privarsene il prima possibile per fare cassa; tuttavia non è un mistero che ci sono squadre che vorrebbero fare un tentativo concreto per l’ex giocatore del Cagliari, probabilmente andando in contro alle richieste nerazzurre. Prima su tutte il Liverpool, alla costante ricerca di una mezzala di qualità, grinta e visione di gioco. Tutte caratteristiche in possesso del 28enne.

A Milano non intendono sedersi sul tavolo delle trattative se non dovesse arrivare un’offerta a tre cifre, ma lo stesso Barella, che aveva in passato rifiutato l’offerta dalla Premier del Manchester City di Guardiola, non sarebbe interessato ad un trasferimento. Il numero 23 sta benissimo in maglia nerazzurra e potrebbe pensare ad un trasferimento solo nel caso di un’ipotesi Bayern. Ma per ora la squadra tedesca resta un’avversaria da battere per continuare il cammino in Europa.