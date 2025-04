Vendiamo il numero 10, prendiamo un terzino: Marotta sembra impazzito | Scambio con il Real Madrid

Marotta ringiovanisce la rosa cedendo il proprio numero 10, scambio con il Real Madrid e approdo a Milano di un terzino di enorme prospettiva

Dopo il blitz di Monaco, l’Inter ha ottenuto un altro successo europeo che aumenta l’autostima del gruppo allenato da Inzaghi, in vista del rush finale di stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni a tutto il popolo nerazzurro. Il club è in corsa in tre competizioni e ha intenzione di non fare preferenze, sfruttando l’ampiezza dell’organico e la validità delle seconde linee.

Una rosa che è stata costruita con sapienza dal direttore sportivo Beppe Marotta che è riuscito a individuare i giocatori funzionali al credo calcistico del mister, senza investimenti azzardati ma sfruttando le occasioni che offriva il mercato e sostituendo i partenti con profili che sono maturati ad Appiano Gentile.

La nuova proprietà americana ha chiesto alla dirigenza di procedere a un progressivo ringiovanimento dello spogliatoio e quest’estate sono previsti cospicui cambiamenti, con alcuni senatori destinati a fare le valigie, da Francesco Acerbi a Marko Arnautovic.

Non sono da escludere anche cessioni di lusso ma molto dipenderà dall’entità dell’offerta pervenuta e dalla motivazione o meno di continuare a fare parte del progetto tecnico nerazzurro.

Un sacrificio in uscita è previsto in casa Inter

Potrebbe lasciare l’Inter Hakan Calhanoglu, che ha il numero 10 tatuato sul braccio. Il top player turco si è affermato come uno dei migliori registi a livello mondiale grazie a un’intuizione vincente di Inzaghi che lo ha arretrato rispetto alla trequarti, ruolo che occupava quando giocava tra le fila dei cugini del Milan.

Marotta ha pensato a un sostituto, una scommessa che rispecchia le caratteristiche richieste dagli Oaktree e che non sta trovando molto spazio nel Real Madrid, dove si respira aria di rifondazione, data la probabile partenza di Carlo Ancelotti.

Uno scambio tra Inter e Real Madrid, chi ci guadagna

Lui è Eduardo Camavinga, francese che è apprezzato per la sua duttilità, visto che può essere schierato come mediano, mezzala e terzino sinistro. Il giovane talento transalpino chiede un minutaggio maggiore e potrebbe fare il salto di qualità definitivo a Milano.

Una trattativa che potrebbe dare vita a uno scambio, con Calhanoglu che prenderebbe il posto di Modric, prossimo al ritiro, con Perez che è rimasto colpito dalla visione di gioco di Hakan.