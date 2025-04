Il tradimento peggiore di tutti: “Lautaro alla Juventus” | Affare da 10 milioni, tifosi sconcertati

Il capitano dell’Inter a un passo dalla firma della Juventus, l’accordo è stato trovato tra lo stupore dei tifosi nerazzurri

Lautaro Martinez, a 27 anni, è tra i centravanti più completi d’Europa. Con la Nazionale argentina ha vinto da protagonista l’ultimo Mondiale e la scorsa estate la Copa America, con la sua rete decisiva nella finale contro la Colombia. Il bomber è il trascinatore dell’albiceleste, in testa al girone di qualificazione dei Mondiali del prossimo anno, ai quali parteciperà da campione in carica.

Con Marcus Thuram ha formato una coppia prolifica e complementare, come testimonia l’assist di tacco fornito dal francese e che ha permesso a Lautaro di sbloccare il risultato a Monaco di Baviera pochi giorni fa, nell’andata dei quarti di finale di Champions League che ha visto i nerazzurri battere il Bayern.

Lautaro si prepara a vivere un finale di stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni alla squadra di Inzaghi, in testa alla classifica di serie A e in corsa anche per vincere la Coppa Italia.

Il capitano dell’Inter ha vinto la classifica capocannoniere un anno fa, mentre in questo campionato paga un girone d’andata non esaltante, anche a causa di una condizione fisica che ha dovuto ritrovare, con il ritiro estivo in parte saltato.

Lautaro si è preso l’Inter, da sette anni è leader dell’attacco nerazzurro

Lautaro Martinez è ad Appiano Gentile dal 2018, quando è stato acquistato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, con annessi bonus, dal Racing Club, con cui aveva giocato per tre stagioni in prima squadra.

Dopo un periodo di ambientamento è diventato un titolare fisso, prima con Antonio Conte e poi con Inzaghi, legando il suo nome alla società di Viale della Liberazione, fino a indossare la fascia da capitano.

Lautaro alla Juventus, non è fantamercato, le cifre

Massimo Brambati, a Tmw Radio, ha rivelato però, a sorpresa, che Lautaro era stato proposto anche alla Juventus, per 11 milioni, quando erano Pavel Nedved e Fabio Paratici a gestire le operazioni di mercato.

Il profilo non fu ritenuto congruo per rinforzare il reparto offensivo e il giocatore firmò poi per i rivali dell’Inter. Un errore di valutazione che pesa, visto che la Juventus è ancora alla ricerca di una punta che possa garantire numeri simili a quelle dell’argentino.