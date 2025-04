De Bruyne gratis in serie A: è successo veramente | Annuncio UFFICIALE del giocatore sui social

Kevin de Bruyne lascia il Manchester City, il suo futuro può essere in Italia, il campione belga è stato chiaro sui social

Dopo dieci anni, Kevin de Bruyne ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, che rappresenta il punto più basso della storia recente del club inglese, in anticipo fuori dalla Champions e dalla lotta per la vittoria della Premier League, con la FA Cup come unico trofeo ancora da conquistare.

Dopo oltre 400 partite con la stessa maglia e 106 reti all’attivo, la stella belga è pronta a una nuova avventura. Un currilum di prestigio in questo lungo ciclo, con l’apice raggiunto due anni con la conquista della Champions League e del Triplete, con Pep Guardiola in panchina.

L’attuale ingaggio è pari a 24 milioni di euro, una cifra non in linea con i parametri di mercato delle squadre italiane. Molto dipenderà dalla volontà dell’esperto fantasista di cimentarsi nel nostro campionato, per un colpo che potrebbe avvenire anche prima dell’inizio del Mondiale per club.

Altre piste ipotizzabili sono lontano dall’Europa, come l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Il belga era già stato corteggiato la scorsa estate da alcune squadre della Saudi Pro League e la situazione potrebbe riproporsi. Più defilate altre destinazioni come il Fenerbahce, dove ritroverebbe José Mourinho dopo l’esperienza al Chelsea.

L’Inter si candida per de Bruyne, il talento belga alla corte di Inzaghi

Tra le pretendenti, a sorpresa, c’è anche l’Inter. Beppe Marotta è da sempre attento alle occasioni a parametro zero, anche se i 34 anni che compirà a giugno, fanno storcere il naso alla presidenza.

Gli Oaktree sono stati chiari nel volere progettare una rosa composta in prevalenza da giocatori di prospettiva, da far crescere e valorizzare. Questa richiesta non esclude, però, l’arrivo di un profilo di esperienza e di caratura internazionale che potrebbe fare da chioccia all’interno dello spogliatoio.

Marotta non smentisce le voci su de Bruyne

Un’altra prerogativa dell’Inter è quello di mantenere uno zoccolo duro di giocatori italiani, oltre a contenere i costi. Beppe Marotta ha parlato di recente ai microfoni di Sky Sport e non ha chiuso la porta al suo possibile arrivo.

Queste le parole del direttore sportivo nerazzurro: “Vogliamo ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi, ma non disdegniamo l’opportunità di valutare i cosiddetti esperti. Però la nostra linea guida è andare a creare patrimonio, nel prossimo calciomercato vogliamo creare investimenti su giovani che hanno grandi prospettive“.