La FIFA vuole CR7 contro Messi: Marotta si “sacrifica”, vieni da noi | Colpo folle per il Mondiale

Il campione portoghese vuole giocare il mondiale e la FIFA spinge per un ultimo CR7-Messi: Marotta potrebbe tentare il colpaccio?

Descrivere la carriera di Cristiano Ronaldo vuol dire raccontare una storia meravigliosa ricca di successi, determinazione e abnegazione allo sport e al calcio.

Il numero 7 dell’Al Nassr a 40 anni compiuti è ancora determinante nella sua squadra e nella Nazionale portoghese, anche se ha ormai abbandonato i grandi palcoscenici come la Champions o la Liga .

Tuttavia, potrebbe non essere ancora finita e l’opportunità di poter rivedere il fuoriclasse giocare una partita davvero importante esiste ancora.

La Fifa sta infatti spingendo per avere Cristiano Ronaldo al Mondiale e per questo potrebbe approfittarne un sempre attento Marotta.

La pazza idea per l’ultima contro Messi

Il prossimo 14 giugno ci sarà la partita inaugurale della nuova Coppa del mondo per club tra l’Al-Ahly e Inter Miami. Sebbene il calendario sia completo, così come i gironi e quindi le squadre qualificate, la Fifa starebbe coltivando l’idea di avere – probabilmente per l’ultima volta – un nuovo storico match tra Cristiano Ronaldo e Messi.

Una possibilità ad oggi infattibile, dato che l’Al Nassr – squadra in cui milita Cr7 – non si è qualificato per la competizione mondiale, al contrario dell’Inter Miami del campione argentino. Dunque come fare? Nelle ultime ore sta crescendo sempre di più un’ipotesi strana ma comunque clamorosa: un trasferimento last minute di Cristiano Ronaldo in una squadra che giocherà il Mondiale per club.

Il tentativo di Marotta

Ad oggi le possibilità sembrano essere tre: l’Al-Hilal, il Real Madrid e l’Inter. Nel caso del club in cui militano Milinkovic Savic e Koulibaly le cose potrebbero essere facilitate dal fatto che la proprietà è la stessa dell’Al Nassr. Ma se il portoghese volesse sognare in grande dovrebbe puntare al Real Madrid, una soluzione che però appare difficile vista la reticenza di Florentino Perez di riaccogliere il figliol prodigo che decise di lasciare la Spagna per la Juventus.

Potrebbe quindi esserci un tentativo da parte di Marotta? Sebbene vedere Cr7 in maglia nerazzurra possa essere un sogno che si realizza per molti tifosi interisti, il Presidente della società sarebbe contrario a tale operazione. Marotta non ha mai nascosto la sua contrarietà per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve per via del grande impegno economico e dunque potrebbe non aver ancora cambiato idea.