Tonali all’Inter: lo ha detto davvero | Il giocatore rivela tutto in diretta

Le parole del centrocampista non lasciano dubbi e arriva anche il paragone con la sua vecchia squadra.

Se c’è qualcosa che durante questa stagione è mancato al Milan è la compattezza e qualità in mezzo al campo.

Nonostante gli importanti investimenti fatti in estate e durante il mercato di gennaio, i centrocampisti non stanno rendendo al meglio.

Nomi come quelli di Fofana, Bondo e Loftus-Cheek non entusiasmano i tifosi, sempre più scontenti di come stanno andando le cose.

I rossoneri sono ad un passo dalla mancata qualificazione in Champions League e rischiano di non rientrare in nessuna coppa europea. Ma a peggiorare le cose ci pensano le parole lusinghiere di Tonali nei confronti dell’Inter.

Lo ammette lo stesso giocatore

Sandro Tonali è tornato a parlare della Serie A e del suo passato da calciatore in Italia e lo ha fatto con delle clamorose dichiarazioni che stanno facendo discutere. Il centrocampista del Newcastle, alla sua seconda stagione con la squadra inglese, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio e non si è affatto risparmiato.

Il 25enne della Nazionale italiana ha infatti parlato del suo Milan, facendo un pesante paragone con i cugini nerazzurri. “L’Inter di adesso mi ricorda il mio Milan di Pioli – ha detto Tonali a Cronache di Spogliatoio – lui è sempre stato bravo a creare il gruppo”. Il classe 2000 ha infatti elogiato l’abilità della rosa di Simone Inzaghi di riuscire a fare gruppo nelle difficoltà e nelle vittorie, parlandone con una punta di invidia.

L’ipotesi clamorosa

Lo stesso giocatore dei Magpies ha detto che l’Inter di quest’anno è bella da vedere, soprattutto per la presenza di giocatori come Frattesi che, seppur poco utilizzati, quando entra dimostra tutta la sua voglia di fare e di voler appartenere ad un gruppo vincente come quello guidato da Inzaghi.

Dichiarazioni forti che, tuttavia, rappresentano la realtà e l’idea di molti osservatori di calcio e non solo, ma che alimentano anche delle ipotesi clamorose, anche se non verificate. L’Inter dovrà infatti necessariamente ringiovanire il suo centrocampo entro uno o due anni e un assalto proprio a Tonali non sarebbe da escludere.