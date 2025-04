Marotta non ci crede: il tendine è distrutto, due anni fermo | Cambia tutto il mercato nerazzurro

Marotta sta studiando nuovi piani per il mercato nerazzurro: il calciatore ha subito un gravissimo infortunio al tendine

L’Inter potrebbe vivere una stagione da sogno. Tralasciando la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana con il Milan è in corsa per tutte e tre le competizioni, con l’obiettivo di emulare quanto di straordinario conquistato nel 2010.

Attualmente occupa la prima posizione nella classifica di Serie A, lottando per il tricolore con Napoli e Atalanta. In Coppa Italia è impegnata nella doppia sfida con i rossoneri nelle semifinali del torneo mentre in Champions League è stata sorteggiata con il Bayern Monaco ai quarti.

Al Biscione e ai tifosi nerazzurri gli aspetta dunque un finale di stagione di fuoco, oltre il Mondiale per Club che si giocherà nel mese di Giugno. Nel mentre però la dirigenza già sta pianificando il futuro del club e quali colpi effettuare per rafforzare la rosa.

Il modus operandi di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e la restante parte dell’organigramma dell’Inter è sempre il medesimo: va costruita una squadra sempre più competitiva, continuando a vincere in patria ed in Europa ma tenendo sempre particolare attenzione al bilancio.

Svolta nel calciomercato

Tra i nomi segnati sul taccuino c’è un calciatore presente lì da anni, sin da quando ha esordito. La voglia di portarlo in nerazzurro è sempre stata tanta ma quando per lui è arrivata la rottura del tendine d’Achille, un infortunio che termina la carriera del 90% dei calciatori, la trattativa è cessata di colpo.

La clamorosa svolta si è però avuta nelle ultime settimane, periodo in cui è stato rivelato che dopo 2 lunghissimi anni tra interventi e riabilitazione è finalmente disponibile a tornare in campo. Una notizia splendida per lui ma anche per i Campioni in carica, che possono tornare nuovamente all’assalto per portarlo in Italia.

Decisione presa

Parliamo di Presnel Kimpembe, calciatore francese che milita al Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Il difensore sfrutterà questa parte finale di stagione per ritrovare la miglior condizione possibile e dimostrare le sue qualità a partire dalla prossima annata.

Oramai è tutto alle spalle, è solo deciso a ritornare ai livelli di un tempo. Ha un contratto che scadrà nell’estate del 2026 e non è ancora chiaro se il club parigino lo rinnoverà oppure opterà per altre soluzioni. Nel mentre si è già fatta avanti l’Inter, che ha seriamente intenzione di acquistare un suo vecchio pallino aggiungendo esperienza e duttilità al suo reparto difensivo.