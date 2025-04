Inter, De Zerbi è una garanzia: il nuovo ciclo riparte da lui | Scelta fatta per il 2026

Calciomercato Inter, mister De Zerbi è una vera e propria garanzia: il nuovo ciclo nerazzurro riparte proprio da lui

La stagione sta per giungere, sempre di più, verso la conclusione. L’Inter lo sa benissimo e non intende effettuare passi falsi. Soprattutto in tutte e tre le competizioni in cui è ancora presente: Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Mister Inzaghi non pensa al “Triplete“, ma fino ad un certo punto. La voglia di fare qualcosa di grande, in questa stagione, è enorme. Questo è quello che pensa anche la dirigenza che, nel frattempo, si proietta già sul futuro.

Un futuro in cui bisognerà prendere delle decisioni importanti. In primis capire se è il caso di continuare, o meno, con il manager piacentino. Per il semplice motivo che il tecnico continua ad avere ammirazione e avances dalla Premier League.

Si pensa anche a rinforzare la squadra. Il nome che è stato accostato, al club campione d’Italia, è quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Marsiglia è una vera e propria garanzia. Anche perché garantisce lui.

Calciomercato Inter, De Zerbi è una garanzia: scelta fatta per il 2026

L’Inter pensa già al futuro. Soprattutto per quanto riguarda il rinforzare la rosa. Il nome che piace particolarmente, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, il club della “Benamata” tiene sott’occhio Luis Henrique, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Il classe 2001 è stato inserito nella lista dei desideri da parte di Marotta ed Ausilio. Anche se non si tratta affatto di una operazione semplice visto che sul nazionale brasiliano c’è, da tempo, il forte interesse del Bayern Monaco.

Senza dimenticare, inoltre, la folle ed importante richiesta economica del club francese: si parla, infatti, di una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro per il costo del cartellino. L’Inter, però, potrebbe partire in vantaggio per un semplice motivo: l’importante rapporto d’amicizia che c’è con il club francese. Soprattutto per le operazioni del passato che hanno portato a vestire la maglia del club francese calciatori come Valentin Carboni e Joaquin Correa.

Calciomercato Inter, tutto sul gioiello di De Zerbi: affare non impossibile

Allo stesso tempo l’Inter, per avere il cartellino del calciatore brasiliano può inserire una contropartita tecnica in una possibile trattativa. Questa, ovviamente, è solo una ipotesi assolutamente da non sottovalutare. Nel dicembre 2019 fu proprio il Marsiglia a portarlo in Europa dopo averlo prelevato dal Botafogo.

L’estate successiva diventa, sin da subito, un perno fondamentale della squadra francese. Anche in questa stagione, con De Zerbi, è uno dei migliori: 9 reti e 7 assist in 29 apparizioni. Con il tecnico italiano è nato un rapporto importante. Parole di elogio, quelle del brasiliano, per il suo allenatore durante una intervista: “Per me De Zerbi è come un padre. Parliamo molto ed è un professionista“.