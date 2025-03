Marotta ha preparato tutto per giugno: vendo Thuram, prendo “il pallone d’oro” | Si sblocca a parametro zero

Marotta ha già definito il piano per la prossima stagione: via Thuram dall’Inter e dentro uno dei migliori al mondo

L’Inter oramai pensa in grande. Così tanto che nonostante sia nel momento clou della stagione, dove si gioca tutto, sta già pianificando il suo futuro. In particolare sta avendo un occhio di riguardo per la sessione di calciomercato estiva, periodo in cui ci saranno importanti cambiamenti.

Il budget di quest’ultima sarà ovviamente determinato dai successi conseguiti al termine di quest’annata. Lasciata alle spalle la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan, è in lotta per il triplete, con l’auspicio di ripetere quanto fatto di straordinario nel 2010.

Attualmente occupa la prima posizione in classifica con un vantaggio di +4 punti dal Napoli di Antonio Conte. In Coppa Italia è in semifinale dove affronterà nuovamente i rossoneri di Sérgio Conceição in una doppia sfida mentre in Champions League è ai quarti contro il Bayer Monaco di Vincent Kompany.

Come di consueto, a capo di ogni decisione e movimento del club c’è Giuseppe Marotta. Il DS e Presidente del club ha come obiettivo quello di rinforzare sempre di più la rosa, pur prestando attenzione al virtuoso percorso volto a rimettere a posto i conti.

Sacrificio necessario

Per farlo, oltre ai tanti incassi provenienti tra tutte le competizioni quali Serie A, Coppa Italia, UCL e Mondiale per Club, ha in mente di cedere uno dei suoi miglior giocatori. Si tratta di Marcus Thuram, l’attaccante francese arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero dal Borussia M’gladbach.

Nonostante sia tra gli MVP della stagione nerazzurra, sarebbe quasi impossibile per il club rifiutare i 90 milioni di euro della sua clausola. Cifra che molti top club europei sono disposti a spendere, per acquistare una delle punte centrali più forti dell’attuale panorama calcistico mondiale.

Colpo da novanta

Non sarà di certo facile dire addio ad uno come lui; un calciatore leader sia nello spogliatoio che nel campo e protagonista assoluto da quando ha iniziato a vestire la maglia nerazzurra. Marotta però ha già sganciato la bomba: al suo posto arriverà un pallone d’oro.

Se qualche anno fa i tifosi del Biscione avessero letto il suo nome accostato alla loro squadra, non ci avrebbero mai creduto. Eppure ad oggi, per l’appeal che ha l’Inter, è più che fattibile il suo arrivo. Parliamo di Mohamed Salah, l’atleta più in forma al mondo in questo momento grazie ai suoi 27 gol e 17 assist realizzati in tutte le competizioni. La sua avventura con la maglia del Liverpool è giunta al termine dato che le due parti non riescono a trovare un accordo per il rinnovo, motivo per cui i nerazzurri si sono già inseriti per bloccare il suo acquisto ed hanno già avviato i contatti con l’egiziano ed il suo agente. I tifosi adesso sono al settimo cielo, perchè vedere insieme la ‘Sa-La’ non è più un sogno.